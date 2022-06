"Winnetou und ABIhatschi" ist das Motto am Dillinger Bonaventura-Gymnasium

Zwei Abiturienten des Dillinger Bonaventura-Gymnasiums erreichen das Traumergebnis von 1,0. Das Thema Freiheit spielt beim Abschied eine große Rolle.

„Winnetou und ABIhatschi –Willkommen in der Freiheit, Bruder“ – So lautete das Motto der diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten des St.-Bonaventura-Gymnasiums Dillingen. Im Rahmen einer persönlichen Abiturfeier im Stadtsaal sowie eines Gottesdienstes in der Basilika St. Peter wurde den Absolventen das langersehnte Abiturzeugnis nun feierlich überreicht.

Einen kleinen Goldbarren für die beiden Besten

Ein zweites Mal in Folge konnten exzellente Ergebnisse erzielt werden. Da auch dieser Jahrgang aufgrund der Corona-Situation gefordert war, ist dies keine Selbstverständlichkeit. Zwei Abiturienten freuen sich über ein Traumergebnis von 1,0: Jonas Grommeck und Lucia von Heyden. Schulleiter Franz Haider überreichte ihnen für diese Ergebnisse einen kleinen Goldbarren als ganz persönliche Anerkennung. Dicht gefolgt sind die weiteren Spitzenreiter des Jahrgangs Paul Kindler (1,1) und Franziska Müller-Meerkatz (1,1) die ebenfalls ein herausragendes Ergebnis vorweisen können.

Jonas Grommeck und Lucia von Heyden erhielten sogar den Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. Jonas Grommeck darf sich auch über einen Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für seine hervorragenden Leistungen im Fach Physik sowie die Goldene Ehrennadel des Deutschen Altphilologenverbands für sehr gute Leistungen im Fach Latein freuen. Emily Hitzler und Lena Deller wurden für ihr Interesse und besonderen Erfolge im Fach Biologie mit dem Bio-Zukunftspreis 2022 ausgezeichnet.

Zwei Absolventen halten eine bewegende Abschiedsrede

Bewegend war auch die diesjährige Abiturrede der Absolventen Jonas Grommeck und Paul Kindler. Sie betonten, dass zwar nun eine Ära zu Ende gehe, sie aber weiterhin durch gemeinsame Erfahrungen verbunden sein werden. Auch Schulleiter Franz Haider wünschte den Abiturienten alles Gute und bekräftigte, dass Freiheit auch mit großer Verantwortung für die Gemeinschaft im Sinne der Toleranz, Solidarität und des Zusammenhalts verbunden sei. Als Vorsitzender des Elternbeirats hofft Kay Jähnig, dass das Bona-Motto „Miteinander-Füreinander“ die Absolventen weiterhin begleitet und alle an ihre Erfolge zukünftig anknüpfen können. Der Landtagsabgeordnete Georg Winter betonte, dass der Erfolg der Abiturienten in der Unterstützung durch Familie und Lehrer verwurzelt sei und Johann Häusler (MdL) ergänzte: “Bleiben Sie ihrer Heimat Dillingen verbunden!“ Beide Abgeordnete freuten sich sehr über die herausragenden Leistungen des Bonaventura-Gymnasiums und lobten besonders den Bona-Schulgeist, der auch die Atmosphäre dieser Abiturfeier stets begleitete.

Der zweite Bürgermeister Johann Graf wünschte allen viel „Glück und Zufriedenheit“ und zeichnete die besten Zwei ebenfalls mit einem Preis der Stadt Dillingen aus. „Tragt eure Heimat und das Bona weiterhin im Herzen“, so der Stellvertreter des Landrats Joachim Hien, und verband dies ebenfalls mit den besten Wünschen.

Ein großes Lob geht hierbei an die Abiturienten und weitere Bona-Schüler, die einen beeindruckenden musikalischen Rahmen für diese sehr stimmungsvolle Abiturfeier sowie den anschließenden feierlichen Gottesdienst geboten haben. Kaplan Florian Stadlmayr versicherte den Abiturienten, „dass Gott euch stets ins Weite begleitet“.

Die Hochschulreife ist kein Schlusspunkt

Nun können die Bona-Abiturienten mit einem kräftigen Rückenwind in die lang ersehnte Freiheit starten. Dabei ist die Hochschulreife kein Schlusspunkt, sondern vielmehr der Auftakt zu einem neuen aufregenden Lebensabschnitt.

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Dillinger Bonaventura-Gymnasiums:

Hannah Abt, Laugna, Jonas Ahle Schwenningen, Amelie Balleisen, Dillingen, Lara-Sophie Beutmiller, Buttenwiesen, Alvaro Biggemann Troche, Dillingen, Alia Marie Calin, Dillingen, Valerie Dahlitz, Wittislingen, Lena Deller, Laugna, Rafael Gaub, Buttenwiesen, Leonie Göttlicher, Wertingen, Sophia Graf, Zusamaltheim, Lena Grimminger, Dillingen, Jonas Grommeck, Biberbach, Deborah Gutmair, Dillingen, Jaqueline Hammerschmidt, Zusamaltheim, Vanessa Hauf, Höch-städt, Lucia Heyden, Dillingen, Leonie Hieber, Holzheim, Emma Hintermayr, Dillingen, Emily Hitzler, Höchstädt, Melissa Jubelius, Dillingen, Adeline Kerimow, Holzheim, Noemi Kilian, Zusamaltheim, Paul Kindler, Dillingen, Maja Kirchner, Dillingen, Ariane Kraus, Altenmünster, Jakub Kurczab, Dillingen, Elisa Kurtz, Bissingen, Franka Lang, Rain, Mai Lin Le, Dillingen, Sophia Lüdecke, Bissingen, Anna Lena Mayr, Höchstädt, Lea Mayr, Höchstädt, Elisabeth Müller, Lauingen, Tilo Müller, Rain, Tobias Müller, Höch-städt, Franziska Müller-Meerkatz, Asbach-Bäumenheim, Claudio Pankratz, Schwenningen, Sophie Radzuweit, Buttenwiesen, Christina Reiner, Laugna, Michael Schaf, Dillingen, Marie Schimmer, Wertingen, Raphael Schneider, Haunsheim, Luisa Schön, Zöschingen, Simon Schwarz, Dillingen, Ursula Seitz, Wertingen, Tobias Simmacher, Dillingen, Melanie Stempfle, Binswangen, Max Wagner, Dillingen, Tizian Warisch, Buttenwiesen, Johanna Wiedenmann, Dillingen, Can Yuca, Lauingen, Anna Zeller, Genderkingen.