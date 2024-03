WIR 2024 in Dillingen: Öffnungszeiten, Programm und Tickets

WIR 2024 in Dillingen: Im März 2024 findet die Wirtschaftsmesse wieder statt. Wir haben Infos rund um Termin, Öffnungszeiten, Programm, Tickets und Aussteller.

Die WIR-Messe in Dillingen an der Donau findet 2024 zum zweiten Mal statt. Die Veranstaltung ist eine Messe für Wirtschaft, Information und Verkauf. Mit mehreren hundert Ausstellern aus verschiedensten Wirtschaftsbranchen präsentiert die WIR Dillingen Produkte, Dienstleistungen und Informationen zu aktuellen Trends.

Themenschwerpunkte sind unter anderem Bauen und Wohnen, Familie, Gesundheit und Soziales sowie Energie und E-Mobilität. Neben den Ausstellern bietet die Messe ein umfangreiches Rahmenprogramm mit verschiedenen Sonderschauen zu aktuellen Themen und bietet Messebesuchern auch ein kulinarisches Angebot.

Wir haben hier alle wichtigen Infos zur Messe. Was sind die Highlights des Programms? Wie sehen die Öffnungszeiten aus? Wann findet die Messe statt? Wo gibt es Tickets und welche Aussteller sind dabei? Antworten auf diese Fragen haben wir hier für Sie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: augsburg.tv

Termin der WIR 2024 in Dillingen: Wann findet die Messe statt?

Im Mai 2022 kamen mehr als 40.000 Besucher nach Dillingen zur Messe "WIR". Der Termin für die "WIR" 2024 findet an folgenden Tagen statt: Vom 6. bis zum 10. März 2024 findet die große Regionalmesse auf dem Dillinger Festplatz satt. Somit erstreckt sich die Messe im März über fünf Tage, von Mittwoch bis Sonntag.

Öffnungszeiten der WIR 2024 in Dillingen: Wann kann man die Messe besuchen?

Die Messe ist vom 6. bis 10. März täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher haben in diesem Zeitraum also von morgens bis abends ausreichend Zeit, die Angebote und Aussteller der Messe zu erkunden.

WIR 2024 in Dillingen: Was ist das Programm?

Das Programm der WIR-Messe erstreckt sich über mehrere Hallen und bietet eine breite Palette an Aktivitäten. Neben den Ausstellern können Besucher ein gastronomisches Angebot unter dem Motto "La Dolce Vita" genießen. Anlässlich der 20-jährigen Städtepartnerschaft mit der italienischen Gemeinde Bondeno präsentiert sich auch das Städtepartnerschaftsbüro vor Ort. Außerdem gibt es einen extra Standbereich für angehende Azubis. Das vollständige Programm ist auf der offiziellen Website des Veranstalters zu finden.

Die Highlights des Bühnenprogramms sind vielfältig. Hier sind einige Highlights des Rahmenprogramms:

Donnerstag: "Solarbetriebener Feldroboter" in Halle F

Freitag: "Wir Frauen bezaubern das Land" und "Hot Seven" in Halle M, Trachtenmodenschau in Halle V

Samstag: "Revolution Modenschau" in Halle V, "Tanzstudio Rize " in Halle M und V

" in Halle M und V Sonntag: "Mit Blasmusik durch den Sonntag" in Halle M, "Tanzstudio Rize " in Halle M und V, sowie noch einmal "Revolution Modenschau" in Halle V

Täglich gibt es zudem Attraktionen wie "Live Cooking" in verschiedenen Hallen, "Ikarus" in Halle D und C, Drohnenflüge in Halle D, Tesla-Probefahrten auf dem Gelände sowie E-Scooter-Testfahrten zwischen Halle H und V. Die besten Bilder von der regionalen Wirtschaftsmesse gibt es hier zu sehen.

WIR 2024 in Dillingen: Tickets

Die Eintrittspreise variieren je nach Tag und Personengruppe. Die vergünstigte Tageskarte kostet 3,50 EUR und kann online über die offizielle Website erworben werden. Es gibt auch eine Tageskasse, dort sind die Preise aber höher. Zudem gibt es spezielle Rabatte für Senioren, Studenten und Besucher am Seniorentag oder zum internationalen Frauentag.

Die genauen Eintrittspreise im Überblick:

Erwachsene: 6,00 Euro

Rentner (mit Ausweis): 5,00 Euro

Behinderte (mit Ausweis): 5,00 Euro

Studenten (mit Ausweis): 3,50 Euro

Jugendliche (14 - 18 Jahre): 3,50 Euro

Kinder bis 13 Jahre: Gratis

Besondere Rabatte:

Seniorentag am 6. März: 4,00 Euro

16 Uhr Ticket: 5,00 Euro

Internationaler Frauentag am 8. März (2 Freundinnen gemeinsam): 6,00 Euro

am 8. März (2 Freundinnen gemeinsam): 6,00 Euro Online Ticket: 3,50 Euro

"WIR 2024" in Dillingen: Aussteller

Die WIR 2024 in Dillingen präsentiert in diesem Jahr mehr als 250 Aussteller, darunter regionale als auch überregionale Unternehmen. Generell gilt die Messe aber als "Schaufenster" der Region, wie Landrat Markus Müller die Veranstaltung bezeichnet. Die Aussteller bieten eine vielfältige Auswahl an Produkten, Dienstleistungen und Informationen. Mit dabei sind unter anderem Firmen wie "Vogt Massivhäuser", "Auto Vogt", "Nather Garten- und Landschaftsbau GmbH", "Eis-Veneto", "89 Bike", "Möbel Raschke", "Praxis Michael Stegherr" und viele weitere Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen.

Eine Liste mit allen Ausstellern und in welcher Halle sie ihre Stände haben, finden Sie auf der Webseite des Veranstalters.