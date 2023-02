"Wir leben im Plemplem-Land": Kabarettist Martin Frank begeistert in Dillingen

Plus Der Kabarettist Martin Frank begeistert im Dillinger Stadtsaal mit seinen Geschichten vom niederbayerischen Bauernbub und schmettert dabei die ein oder andere Arie.

Der ausverkaufte Dillinger Stadtsaal tobt auch noch nach der zweiten Zugabe von Kabarettist Martin Frank, und wenn es nach dem Publikum gegangen wäre, hätte der Mann aus Niederbayern mindestens noch fünf Zugaben dranhängen müssen. Der beinahe unscheinbar bebrillte 30-jährige Kabarettist hat bereits seit seinen Anfängen zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Im Dillinger Stadtsaal beweist er mit seiner hintersinnigen und gleichzeitig auch brachialen niederbayerischen Satire, dass er die auch verdient hat.