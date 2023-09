Am Wochenende gibt es zwei Schlägereien

Bei einer Auseinandersetzung in Dillingen wird ein 27-Jähriger verletzt. Auch in Wittislingen kommt es zu einem heftigen Streit.

Zwei Schlägereien meldet die Dillinger Polizei am Wochenende. So kam es am Samstag vor einem Lokal in der Dillinger Donaustraße gegen 6.30 Uhr zu einer Körperverletzung. Ein 26-Jähriger bedrohte einen 27-Jährigen und schlug auf diesen ein. Das Opfer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

In Wittislingen wird ein 19-Jähriger verletzt

Beide Beteiligte waren stark alkoholisiert. Den 26-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung. Zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung kam es am Sonntag zwischen einem 21-Jährigen und einem 19-Jährigen kurz nach Mitternacht in einer Wohnunterkunft in der Ziertheimer Straße in Wittislingen. Der 21-Jährige versetzte dem 19-Jährigen einen Kopfstoß und verletzte diesen so im Gesicht. Eine ärztliche Versorgung war in diesem Fall laut Auskunft der Polizei nicht notwendig. (AZ)