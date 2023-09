Dillingen

Wohlfühlen an der St.-Wolfgangs-Kapelle in Dillingen

Plus Das Areal in der Dillinger Kapuzinerstraße wird jetzt umgebaut. Auch die Kapelle selbst braucht dringend eine Sanierung. Aber die lässt auf sich warten.

Von Berthold Veh

Die Stadt Dillingen möchte das Areal an der St.-Wolfgangs-Kapelle in der Kapuzinerstraße zu einem Ort entwickeln, an dem man sich wohlfühlt. Die Umgestaltung im Dillinger Zentrum wird etwa 750.000 Euro kosten. Davon übernimmt rund 360.000 Euro die Städtebauförderung. "Die Aufenthaltsqualität in der Kapuzinerstraße soll dadurch weiter verbessert werden", erläuterte Stadtbaumeister Günter Urban in der Novembersitzung des Dillinger Stadtrats.



Der Startschuss für das Projekt war damals für das Frühjahr 2023 angekündigt worden. Mit ein wenig Verspätung ist es nun so weit. In den kommenden Monaten wird das Areal an der St.-Wolfgangs-Kapelle jetzt umgestaltet. "Diese Maßnahme wurde von der Stadt bewusst auf die Zeit nach der Fertigstellung des neuen Geschäftshauses gelegt", heißt es in einer Pressemitteilung.

