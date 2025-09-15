Icon Menü
Dillingen: Wurden die E-Scooter manipuliert?

Dillingen

Wurden die E-Scooter manipuliert?

Zwei Jugendliche sind in Dillingen mit ihren Fahrzeugen unterwegs. Die sind jedoch augenscheinlich schneller, als erlaubt.
    Zwei Jugendliche mussten ihre E-Scooter an die Polizei abgeben.
    Foto: Dominik Bunk (Symbolbild)

    Die Dillinger Polizei unterzog am Sonntagmittag gegen 13 Uhr im Ahornweg in Dillingen zwei Jugendliche im Alter von 17 und 14 Jahren auf ihren E-Scootern einer Verkehrskontrolle. Zuvor war den Beamten aufgefallen, dass die beiden Fahrzeuge erkennbar schneller fuhren als für derartige Zweiräder üblich. Im Verlauf der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass an den beiden Gefährten manipuliert worden war. Die beiden E-Scooter wurden daher sichergestellt. Es wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsverordnung eingeleitet. (AZ)

