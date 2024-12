Zauberhafte Musik in der Basilika St. Peter

In der festlichen Atmosphäre der Basilika St. Peter fand das Adventskonzert des St.-Bonaventura-Gymnasiums statt. Mit einem beeindruckenden Programm nahmen die Ensembles das Publikum – darunter Stadtpfarrer Harald Heinrich und Peter Graf als Vertreter der Stadt Dillingen und Joachim Hien für den Landkreis – auf eine musikalische Reise durch die Adventszeit mit. Erstmals begrüßte der neue Schulleiter Oliver Stahl die Zuhörer und betonte die Bedeutung des Musizierens für die Gemeinschaft und sprach seine Anerkennung für Schüler, Lehrkräfte und Eltern aus, die gemeinsam solche Konzertabende ermöglichen. Den Auftakt bildete das „Magnificat“ eines anonymen Komponisten, vorgetragen vom Konzertchor BonaVoce und dem Streichorchester BonArco unter der Leitung von Michael Finck. Dvořáks „Humoresque“ und „Jingle Bell Rock“ unter der Leitung von Filip Marius brachten winterliche Stimmung in die Basilika.

Internationale Akzente setzte BonaVoce mit „Riu Riu“, „Shalom Alechem“ und „Ding Dong Merrily On High“, begleitet von Alexandra Finck an der Orgel. Ein besonderes Highlight war das Querflötenduett von Sarah und Sofia Steger mit Gary Schokers „Lovebirds“, das von Sonja Lorenz-Bayer einstudiert worden ist. Die Chorklasse unter Annette Sailer überzeugte mit Weihnachtsliedern wie „Die Weihnachtslichter leuchten hell“ und „Come to Us“.

Für feierliche Klänge sorgten die Blechbläser unter Rainer Hauf mit „Es wird schon gleich dumpa“ und „Es hat sich halt eröffnet“. Der Pop-Chor brachte mit „Last Christmas“ frische Töne, während BonaVento unter Marie-Sophie Schweizer mit Ola Gjeilos „Serenity“ und „Somewhere in My Memory“ für emotionale Momente und bezaubernde Klangfarben sorgte.