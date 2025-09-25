Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Dillingen: Zeuge meldet Mann mit „unsicherer Fahrweise“: Polizei stoppt Alkoholfahrt in Dillingen

Dillingen

Zeuge meldet Mann mit „unsicherer Fahrweise“: Polizei stoppt Alkoholfahrt in Dillingen

Weil einem anderen Verkehrsteilnehmer die Fahrweise eines 39-Jährigen komisch vorkam, alarmierte er die Polizei. Der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestätigte sich.
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann wurde in Dillingen gestoppt. Er hatte laut Atemtest 1,6 Promille.
    Ein Mann wurde in Dillingen gestoppt. Er hatte laut Atemtest 1,6 Promille. Foto: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild)

    Ein 39-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend betrunken am Steuer gestoppt worden. Die Polizei hielt den Mann gegen 19.50 Uhr in der Donaustraße in Dillingen nach einem Hinweis eines Zeugen aus dem Verkehr. Der Zeuge hatte die unsichere Fahrweise des Mannes in der Pfalz-Neuburg-Straße beobachtet und die Polizei alarmiert. Ein Alkoholtest ergab nach Angaben der Beamten 1,6 Promille. Der Fahrer musste zur Blutentnahme, er muss sich nun wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer verantworten. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden