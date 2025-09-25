Zeuge meldet Mann mit „unsicherer Fahrweise“: Polizei stoppt Alkoholfahrt in Dillingen

Ein 39-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend betrunken am Steuer gestoppt worden. Die Polizei hielt den Mann gegen 19.50 Uhr in der Donaustraße in Dillingen nach einem Hinweis eines Zeugen aus dem Verkehr. Der Zeuge hatte die unsichere Fahrweise des Mannes in der Pfalz-Neuburg-Straße beobachtet und die Polizei alarmiert. Ein Alkoholtest ergab nach Angaben der Beamten 1,6 Promille. Der Fahrer musste zur Blutentnahme, er muss sich nun wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer verantworten. (AZ)

