Auto überschlägt sich bei Ziertheim: zwei Personen verletzt

Die 19-jährige Fahrerin ist schwer verletzt. Der Schaden beläuft sich auf tausende Euro. In Dillingen kommt es zu zwei weiteren Unfällen.

Ein Unfall mit verletzten Personen hat sich am Sonntagabend gegen 19.10 Uhr auf der Kreisstraße DLG 9 bei Ziertheim ereignet. Eine 19-jährige Autofahrerin kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Pkw mehrfach und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Dabei wurde die 19-Jährige mittelschwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch ihr 18-jähriger Beifahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Unfallursächlich dürfte auch hier überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein, so die Polizei in ihrem Berich.

Auffahrunfall mit hohen Sachschaden in Dillingen

Gegen 18.30 Uhr prallte eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen auf einen am Fahrbahnrand in der Donaustraße geparkten Kia. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Bereits gegen 11.10 Uhr wurde auf der Nachtweide in Dillingen von einem Zeugen beobachtet, wie der Fahrer eines Opel Insignias rückwärts ausparkte und dabei einen geparkten Motorroller umfuhr.

Motorroller angefahren und geflüchtet

Der Fahrer stieg daraufhin aus und stellte den Motorroller wieder an seinen Platz, anschließend stieg er wieder in den Pkw und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Zeugen konnte das Kennzeichen des Unfallflüchtigen notiert werden. Gegen den Fahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Am Motorroller entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

