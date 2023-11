Dillingen/Ziertheim

06:30 Uhr

Ziertheim feiert seinen Ehrenbürger und Pfarrer Josef Philipp

Plus Der dienstälteste praktizierende Priester der Diözese Augsburg feiert im Heilig-Geist-Stift in Dillingen seinen 94. Geburtstag.

Von Eugen Zacher

Monsignore Josef Philipp hat im Seniorenheim Heilig-Geist-Stift in Dillingen seinen 94. Geburtstag gefeiert. Neben Bürgermeister, Kirchenpflegern, Pfarrgemeinderäten und zahlreichen Ortsbewohnern besuchte ihn dort auch der Kirchenchor Ziertheim-Dattenhausen und überraschte seinen Pfarrer mit musikalischen Grüßen und Glückwünschen. In einem Geburtstagsständchen, das Dirigent Björn Pampuch am Klavier begleitete, sang der Chor lustige Volksweisen in einem Gemeinschaftsraum der Hospitalstiftung. Vorsitzende Monika Franke gratulierte im Namen der Chorgemeinschaft und Hedwig Rathgeb gab zu verstehen, dass die Pfarrgemeinden ihren treuen Seelsorger sehr vermissen.

Besonders hervorzuheben ist, dass Monsignore Josef Philipp der dienstälteste praktizierende Priester der Diözese Augsburg ist. Aufgrund eines häuslichen Unfalls mit anschließendem Krankenhausaufenthalt und Reha-Maßnahmen musste er sich entschließen, im Seniorenheim zu leben. Voraussichtlich wird er zum Jahresende aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Allen Gläubigen der Pfarrgemeinden Ziertheim und Dattenhausen wird ihr beliebter Pfarrer sehr fehlen.

