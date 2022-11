Zu Ehren eines berühmten Sohnes der Stadt Dillingen

Plus Anlässlich des 200. Geburtstags wird im Filmcenter an den U-Boot-Erfinder Wilhelm Bauer erinnert.

Ein famoser Film- und Diskussionsabend im Filmcenter hat jetzt an den U-Boot-Erfinder und gebürtigen Dillinger Wilhelm Bauer erinnert. Mit einem sehens- wie nachdenkenswerten Schwarz-Weiß-Film und einer kritischen Reflexion im Anschluss konnten sich rund 80 Gäste – darunter viele junge Gesichter – sowohl cineastisch wie argumentativ mit dem berühmten Sohn der Stadt auseinandersetzen.