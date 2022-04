Zuckerrüben-Melasse ergießt sich über den Dillinger Hogen-Ring

Drei Container mit Zuckerrüben-Melasse sind am Samstag in Dillingen von einem Anhänger gerutscht. Seitdem warnen Schilder vor möglicher Rutschgefahr.

Ein Landwirt war am Samstag mit seinem Traktor von Dillingen nach Hausen unterwegs. In der scharfen Kurve von der Großen Allee in den Georg-Hogen-Ring rutschten von seinem Anhänger drei Container mit Zuckerrüben-Melasse. Der Unfall geschah um die Mittagszeit. Die Container platzten auf und die Melasse ergoss sich über die Fahrbahn.

Nun gilt dort Tempo 30

Einsatzkräfte versuchten die Straßen zwar zu reinigen, doch das sei nicht ganz gelungen, teilte die Polizei mit. Deswegen gilt dort nun Tempo 30, außerdem weisen Schilder des Staatlichen Bauamts auf die Rutschgefahr hin. Welche Kosten die Reinigungsarbeiten verursacht haben, war am Samstag noch nicht bekannt. (corh)

