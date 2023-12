Dillingen

vor 34 Min.

Zum 75. Geburtstag hat der Dillinger Georg Schrenk einen besonderen Wunsch

Plus Seit 2014 setzt sich Georg Schrenk in Dillingen für Geflüchtete ein. Wenn er und seine Mitstreiter beschimpft werden, hat er einen Tipp für die Entgegnung.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Seit 14 Jahren ist der einstige Dillinger Regimentskommandeur Georg Schrenk nun im Ruhestand. Wer den pensionierten Oberst trifft, kommt jedoch schnell zu dem Urteil, dass der Ruheständler einen Vollzeitjob ausfüllt. Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag gab der Vorsitzende der Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration keine Ruhe. Da hatte Schrenk zwar zunächst einen Gottesdienst besucht. Hinterher fuhr er aber in der Dillinger Gemeinschaftsunterkunft vorbei, "weil wir demnächst einen weiteren Sprachlehrgang starten wollen". In der vergangenen Woche war der Dillinger ausnahmsweise mehrere Tage nicht zu erreichen. Georg Schrenk feierte am Freitag in seinem Heimatdorf Birkingen im Schwarzwald den 75. Geburtstag mit Verwandten und Jugendfreunden. In Dillingen selbst wollte er diesen Tag ohne öffentlichen Wirbel vorübergehen lassen.

Auf die Frage, was er sich angesichts seines runden Geburtstags wünsche, kommt eine prompte Antwort. "Ein paar Ehrenamtliche mehr." Zudem, so Schrenk, hoffe er darauf, dass mehr Menschen erkennen, dass die Herausforderungen der Zeit nur durch Engagement zu lösen seien. Die Unterstützergruppe Asyl/Migration in Dillingen habe gegenwärtig nur noch etwa 30 bis 40 aktive Helfer und Helferinnen. Während der Flüchtlingskrise 2015/2016 seien es noch 120 Ehrenamtliche gewesen, die sich aktiv eingebracht hätten. "Unsere Helfer werden älter", stellt Schrenk fest. Und es gebe bei diesem Einsatz zwangsläufig auch Enttäuschungen – etwa über das Verhalten mancher Flüchtlinge oder die Vorgehensweise von Ämtern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen