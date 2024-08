Zwei Dillinger wegen Körperverletzung nach Barbesuch verurteilt

Ein Rempler an der Bar, dann wurde sofort zugeschlagen. Am vergangenen Dienstag waren zwei zum Tatzeitpunkt 18-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung vor dem Amtsgericht Dillingen angeklagt. Der Geschädigte erlitt Prellungen an der Schädeldecke, der Brust, am Oberarm und an der Hüfte, dazu ein blaues Auge. Er musste deshalb zwei Tage in der Kreisklinik St. Elisabeth verbringen. Die Vorfälle – einmal in und einmal vor einer Dillinger Cocktailbar – werden in mehreren Prozessen aufgearbeitet, unter anderem steht auch der Vater des ersten Angeklagten vor Gericht. Dieser war an beiden Angriffen beteiligt, der andere nur beim zweiten.

