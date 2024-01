Zwei dreiste Fälle von Diebstahl in Dillingen

Ein Unbekannter bricht die Motorhaube eines parkenden Pkw in Dillingen auf und stiehlt die Batterie. In einem anderen Fall fehlen nun Ausweisdokumente.

Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug ereignete sich zwischen Dienstag, 14.30 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, in Dillingen. Ein bisher unbekannter Täter schlug an einem grauen Opel Zafira, der auf einem Parkplatz in der Donauwörther Straße geparkt war, die Seitenscheibe der Fahrertür ein. Anschließend öffnete der Unbekannte die Motorhaube und entwendet die Autobatterie. Der Wert der gestohlenen Batterie beläuft sich auf etwa 100 Euro, die Höhe des angerichteten Sachschadens liegt bei etwa 500 Euro.

Unbekannter Mann stiehlt Ausweispapiere

Zu einem weiteren dreisten Diebstahl ist es am Mittwoch gegen 11 Uhr ebenfalls in Dillingen gekommen. Ein bisher unbekannter Dieb entwendete aus einem geparkten unversperrten weißen Mercedes C-Klasse in der Heustraße in Dillingen ein Ausweisdokument. Nachdem der Unbekannte bemerkt hatte, dass ihn ein Zeuge beobachtete, flüchtete er vom Tatort.

Bei dem Dieb handelte es sich um einen etwa 40-Jährigen und circa 178 Zentimeter großen Mann, der laut Angaben des Zeugen südländischen Aussehens war. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug und bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560 - auch im ersten Fall. (AZ)