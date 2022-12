Dillingen

vor 16 Min.

Zwei Entdeckungen veränderten Karl-Heinz Kastners Arbeit grundlegend

Dieses Bild wird es so oft nicht mehr geben: Dr. Karl-Heinz Kastner geht zum 1. Januar in Ruhestand.

Plus Mit dem Arzt geht der einzige Gastroenterologe im Kreis Dillingen in Ruhestand. Doch ruhiger wird er deswegen nicht. Immerhin hat er noch einige Berge zu besteigen.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Was macht man nach Jahrzehnten als Arzt, am Ende einer langen, erfüllten Karriere? Dr. Karl-Heinz Kastner hat für diese Zeit schon einen genauen Plan. Und der beinhaltet in gewisser Weise vor allem eines: Arbeit. 26 Jahre lang stand er seinen Patientinnen und Patienten mit Rat und Tat zur Seite. Unter seiner Mitarbeit entwickelte sich die Gemeinschaftspraxis "Die Internisten" in Dillingen zu einer Melange verschiedener medizinischer Fachbereiche. Ende des Jahres geht er in Ruhestand. Doch ganz sein lassen will er es noch nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen