Zwei Fälle für die Polizei Dillingen: Ohne Führerschein und unter Drogen Auto gefahren

In beiden Fällen stoppte die Polizei Dillingen die Fahrer bei einer Verkehrskontrolle.

Am Mittwoch gegen 23 Uhr wurde an der Nachtweide in Dillingen eine 21-jährige Pkw-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Lauingerin bereits vor längerer Zeit ihren Führerschein hätte abgeben müssen. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel an benachrichtigte Bekannte übergeben. Gegen die 21-Jährige wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt, so die Polizei.

Gegen 3 Uhr morgens wurde ein Pkw, der an einem Parkplatz am Georg-Hogen-Ring in Dillingen stand, von Beamten der Polizei Dillingen kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer am Vortag einen Joint konsumiert hatte und danach mit dem Pkw fuhr. Auch ein Drogenvortest bestätigte diese Angabe. Der Fahrer musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. (pol)

