Zwei Frauen nach Unfall bei Dillingen verletzt

Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem 85-jährigen Autofahrer.

Eine 56-Jährige befuhr am Montag die Donauwörther Straße in Richtung Stadtmitte in Dillingen, um an der Klemens-Mengele-Straße nach linksabzubiegen.

Mehrere tausend Euro Schaden

Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 85-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 56-Jährige sowie deren Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. (AZ)