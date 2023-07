Zwei Mal die Traumnote 1,0 an der Dillinger Bona-Realschule

Die St.-Bonaventura-Realschule verabschiedet 85 Absolventen. Oberbürgermeister und Landrat sprechen eine Hoffnung aus.

Die Schulfamilie der Dillinger St.-Bonaventura-Realschule hat sich in der Basilika St. Peter versammelt, um in einem würdigen Rahmen den 85 Absolventinnen und Absolventen das Zeugnis der Mittleren Reife zu überreichen. Eröffnet wurde die Feier mit einem religiösen Impuls von Stadtpfarrer Harald Heinrich zum Gleichnis des Sämanns. Er betonte, dass vieles im Leben Zeit zum Reifen brauche und die Abschlussprüflinge jetzt die Zeit hätten, ihre Ernte einzufahren und dies auch gebührend zu feiern.

Alle zur Abschlussprüfung angetretenen Prüflinge hatten bestanden, zwei von ihnen sogar mit der Traumnote 1,0. Ein herausragendes Ergebnis, auf das die betreuenden Lehrkräfte, die Eltern und vor allem die Abschlussschülerinnen und -schüler laut Pressemitteilung mit Stolz blicken können.

Auch OB Frank Kunz und Landrat Markus Müller gratulieren

In den anschließenden Grußworten von Oberbürgermeister Frank Kunz und Landrat Markus Müller wurden die Bedeutung der Unterstützung der Eltern und die Wichtigkeit der Bonaventura-Realschule für die Schulstadt Dillingen herausgestellt. Beide wünschten den Abschlussschülerinnen und -schülern eine erfolgreiche Zukunft, am liebsten in der Stadt und im Landkreis Dillingen, und gratulierten ihnen zu den bestandenen Prüfungen.

Umrahmt von musikalischen Beiträgen vom Lehrer-/Elternchor und der Chorklasse um Daniel Layer sowie der Popcombo um Marcus Helber mit Anna Keller (Gesang) wurden die Zeugnisse dann übergeben. Schulleiter André Deppenwiese gab den Entlassschülerinnen und -schülern den Segen des Franziskus – Pace e bene – als Wort der Ermutigung für ihre weitere Zukunft mit. Als sichtbares Zeichen dafür erhielten die Absolventinnen und Absolventen mit ihrem Abschlusszeugnis auch das franziskanische Tau von Konrektor Christoph Stenzenberger überreicht. Besonders geehrt wurden die beiden Schülerinnen Luna Schön und Fiona Brenner für ihre Traumnote 1,0. Sie erhielten von Oberbürgermeister Kunz den Silberbarren der Stadt.

Die Elternbeiratsvorsitzende Anja Hungbaur wünschte im Namen des Elternbeirats den Absolventinnen und Absolventen von Herzen alles Gute für den weiteren Lebensweg und lud zu einem anschließenden Sektempfang in den Faustusgarten ein. Dort ließ der ehemalige Schülersprecher Steffen Heinisch mit einem launigen Rückblick auf die Schulzeit und dem Dank an die Lehrkräfte die Entlassfeier ausklingen. (AZ)

