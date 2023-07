Zwei Personen werden bei Unfall in Donaualtheim leicht verletzt

Bei einem Unfall im Dillinger Norden werden am Montagnachmittag eine Autofahrerin und ein Lkw-Fahrer leicht verletzt. Gleich drei Feuerwehren sind im Einsatz.

Bei einem Verkehrsunfall in Dillingen sind am Montagnachmittag eine Autofahrerin und ein Lastwagenfahrer leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 16.10 Uhr. Die 73-jährige Autofahrerin war auf der Kreisstraße DLG 22 aus Richtung Donaualtheim in Richtung Schabringen unterwegs. Sie wollte am Einmündungsbereich zur Staatsstraße 2032 in Richtung Dillingen einbiegen.

Die Feuerwehren aus Dillingen, Schretzheim und Donaualtheim waren im Einsatz

Dort kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Lastkraftwagen. Sowohl die Autofahrerin als auch der Lkw-Fahrer mussten mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Dillingen gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 16.000 Euro. Der Wagen der 73-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Maßnahmen vor Ort waren die Feuerwehren Dillingen, Schretzheim und Donaualtheim mit insgesamt 22 Einsatzkräften. (AZ)

