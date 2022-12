Zwei Promille: Autofahrerin verursacht in Dillingen Unfall

Eine betrunkene Autofahrerin hat in Dillingen einen Unfall verursacht. Insgesamt wurden vier Autos beschädigt, der Sachschaden ist hoch.

Eine 57-Jährige aus dem Raum Dillingen ist am Donnerstagabend mit ihrem Wagen in der Donaustraße in Dillingen gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto gefahren Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw gegen ein weiteres Auto gedrückt, an dem ebenfalls Sachschaden entstand. Außerdem schleuderte das Fahrzeug der 57-Jährigen anschließend auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem weiteren Wagen.

Am Auto der Frau entsteht Totalschaden

Am Auto der Frau entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die drei weiteren Wagen wurden teilweise beschädigt. In Summe dürften diese drei Schäden nach Angaben der Polizei bei über 18.000 Euro liegen. Die Verursacherin wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gebracht. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 57-Jährigen einen Wert von mehr als zwei Promille. Sie erwartet nun unter andrem eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)