Zwei Spitzenkünstler spielen im Goldenen Saal in Dillingen

Alexander Möck und Barbara Bartmann gastieren am Samstag, 7. Mai zum Akademiekonzert in den Goldenen Saal. Was eine zersägte Geige und ein Dillinger Geigenbauer damit zu tun haben.

„ Dillingens gute Stube muss unbedingt wieder mit Leben gefüllt werden“, das sagt Violinist Alexander Maria Möck, leitendes Mitglied der Münchner Philharmoniker, gebürtig aus Lauingen und seiner Heimat eng verbunden, über den Goldenen Saal der Akademie. Ebenso wie Barbara Bartmann, Pianistin und Organistin mit Wahlheimat Stuttgart, gebürtig aus Höchstädt und längst keine Unbekannte mehr unter den Liebhabern klassischer und moderner Klaviermusik.

Die beiden Spitzenkünstler mit Dillinger Wurzeln kommen auf Einladung des Kulturrings und der Akademie am 7. Mai zum Akademiekonzert in den Goldenen Saal.

Ihr Programm haben sie - wie immer, wenn die sie zusammen in der alten Heimat auftreten - mit viel Bedacht und Feinsinn ausgewählt. „Dieses Konzert wird alles außer Routine“, kündigt Möck an und hat uns neugierig gemacht. Bei einem Probenbesuch haben die beiden Ausnahmekünstler aus dem Landkreis darüber gesprochen, was das Publikum am Samstag erwartet.

Alexander Möck erfüllt sich einen lang gehegten Wunsch

„Weichet nun, betrübte Schatten“ – könnte es einen passenderen Titel für ein Konzert geben nach diesen zwei Jahren der Entbehrung musikalischer Höhepunkte? Es ist der Titel ein Bachkantate, auf die sich wiederum eine Sonate von Bach bezieht, die Teil des Programms beim Akademiekonzert ist. Die Sonate 1016 in E-Dur ist eine von insgesamt sechs Kompositionen für Violine und Klavier und dabei die erste, die beide Instrumente auf gleiches Level stellt, was dem Duo Bartmann-Möck besonders gefällt. Mit der Aufführung der Sonate erfüllt sich für Alexander Möck ein lang gehegter Wunsch aus Kindheitstagen: „Ich habe diese Sonate als Kind gehört und seitdem davon geträumt, sie irgendwann einmal selbst zu spielen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür gekommen“, so der Violinist. Auch für Barbara Bartmann ist es das erste Mal, dass sie das anspruchsvolle Werk im Rahmen eines Konzerts präsentiert.

Kurzerhand wurde eine Geige für ein Referat in Dillingen zersägt

Der richtige Zeitpunkt ist unter anderem auch deshalb gekommen, weil am Samstag erstmals ein Instrument zum Einsatz vor Publikum kommt, das ebenfalls mit einem Erlebnis aus der Jugend von Alexander Möck zu tun hat. Dazu gibt es eine nette Anekdote, die auch für so manchen Ur-Dillinger oder manche Ur-Dillingerin Interessantes zutage bringt: Der Vater von Alexander hatte in den 1950er oder 1960er Jahren vom hier in der Gegend bekannten Lehrer Alois Mozer eine alte Violine geschenkt bekommen, die im 19. Jahrhundert von einem Dillinger Geigenbauer namens Martin Lipp gefertigt wurde.

Das Instrument, das sich in recht schlechtem Zustand bestand, fristete lange Jahre unbespielt sein Dasein im Hause Möck - bis der Schüler Alexander auf die Idee kam, bei einem Referat über Violinen den Mitschülern am Bonaventura-Gymnasium auch das Innenleben dieses Instruments zu zeigen und die Geige kurzerhand auseinandersägte. Das Referat lief gut, doch fortan plagt Alexander das schlechte Gewissen beim Anblick der auseinander gesägten Geige. Er nahm sich fest vor, die Geige irgendwann, wenn er selbst erwachsen wäre und Muße und Geld und dafür besäße, wiederherstellen zu lassen. Und er hielt Wort.

Das Instrument kommt beim Akademiekonzert zum Einsatz

Vor zwei Jahren übergab er sie zwei erfahrenen Geigenbauern und ließ das Instrument wieder zum Leben erwecken. Das Besondere an der Geige ist ihre Bauweise, die sich nicht eindeutig einer Stilrichtung zuordnen lässt. Insbesondere Griffbrett und Korpus der Geige weisen zwei verschiedenartige geigenbauerische Epochen auf, erklärt Alexander Möck.

„Eigentlich war der Stil schon nicht mehr modern, der Dillinger Geigenbauer war wohl ein bisschen hintendran“, fügt er schmunzelnd hinzu. Die geigenbauerische Qualität der Geige sei jedoch sehr hoch, so der Experte.

Alexander Möck zeigt die beiden Geigen, auf denen er beim Akademiekonzert am Samstag spielen wird. Die obere ist die alte „Dillinger Geige“ aus der Werkstatt des Dillinger Geigenbauers Martin Lipp, der von 1835 bis 1843 hier seinem Kunsthandwerk nachging. Foto: Silvia Schmid

„Wäre dieser Dillinger Geigenbauer Lipp nicht schon mit Anfang 30 gestorben und hätte noch mehr Geigen gebaut, hätte er es wohl zu Bekanntheit gebracht“, schätzt der Musiker. Nach einigen Feinarbeiten klingt seine „Dillinger Geige“ nun so gut, dass sie beim Akademiekonzert zum Einsatz kommen darf – fast 200 Jahre nachdem sie hier in der Stadt gefertigt wurde.

Weitere außergewöhnliche Stücke

Neben der Bachsonate haben sich Barbara Bartmann und Alexander Möck zwei weitere außergewöhnliche Stück vorgenommen. Mit „spanischen Tapas“ in Form einer zauberhaften Sonata des spanischen Komponisten Joaquín Turina werden die beiden Künstler das Publikum in Stimmung bringen. Eine typisch französische Komposition der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts steht mit der Sonate A-Dur von César Franck auf dem Programm. César Franck, einer der bedeutendsten französischen Komponisten des 19. Jahrhunderts, wurde vor 200 Jahren geboren – so schließt sich der Kreis zum letzten Konzert des Duos Bartmann-Möckletztes Jahr auf Schloss Höchstädt, bei dem sie verschiedenste Jubilare der Musikgeschichte würdigten. „Nicht nur für das Publikum, auch für uns beide wird das Akademiekonzert mit dieser Auswahl alles außer Routine“, sagen die beiden Musiker und freuen sich auf ihr Dillinger Publikum.

Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr im Goldenen Saal der Akademie (Eingang Kardinal-von Waldburg-Straße) , Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt zwölf) können persönlich im Bürgerbüro, online unter www.ticket-dillingen.de oder postalisch auf Rechnung unter 09071/ 54 197 bestellt werden.

Zum Schluss:

Die Geschichte der Geigenbauer in Dillingen

Die Lauten- und Geigenmacher ließen sich in der Frühen Neuzeit dort nieder, wo sie genügend Arbeit fanden. In Schwaben bot die Universitäts– und fürstbischöfliche Residenzstadt Dillingen zahlreiche Möglichkeiten. Hier weilten genügend musizierende Menschen, die sich gelegentlich ein neues Instrument anschafften oder an einer Laute, Geige oder Viola eine Reparatur vornehmen ließen. Der erste Vertreter dieses Berufszweiges ließ sich hier 1678 nieder. Er hieß Matthias Lutz und kam aus Traunstein. Zu seinen Nachfolgern gehörten Peter Häringer aus Lechbruck und Andreas Kempter, dem bedeutendsten Dillinger Geigenbauer.

Von diesem vorzüglichen Meister erhielt sich bis heute eine überraschend große Zahl von Instrumenten, die mitunter noch heute gespielt werden.

MartinLipp Geigenbauer, wurde am 23. August 1809 in Mittenwald geboren und starb am 13. Juni 1843 in Dillingen.

Er ließ sich wohl 1835 in Dillingen nieder, wo nach dem Geigenbauer Kämpfer kein Geigenbauer mehr ansässig war und heiratetet dort am 20. März 1838 Maria Antonia Hass. Er war recht talentvoll; sein frühzeitiger Tod aber verhinderte es, dass er zu voller Meisterschaft kam. (Quellen: Layer 1978:36, über Dillinger Stadtarchiv und Willibald Leo Lütgendorff, Die Geigen- und Lautenmacher, E-Book)