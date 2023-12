Zwei Unfälle in Dillingen, 14.000 Euro Sachschaden

Beim Einbiegen auf einen Kundenparkplatz kracht es in Dillingen. Der zweite Unfall passiert auf der Großen Allee.

Zu zwei Verkehrsunfällen mit Sachschaden ist es am Montag in Dillingen gekommen. Gegen 12 Uhr bog eine 47-jährige Autofahrerin von der Bahnhofstraße auf einen Kundenparkplatz ein. Sie kollidierte mit dem ausfahrenden Wagen einer 45-Jährigen. An den Unfallautos entstand Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.

89-Jährige nimmt 66-Jähriger in Dillingen die Vorfahrt

Gegen 13.40 Uhr passierte ein weiterer Unfall. Eine 89-jährige Autofahrerin bog von der Altheimer Straße her kommend nach rechts in die Große Allee ein. Sie nahm dabei laut Polizeibericht einer 66-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt, die aus Richtung Kapuzinerstraße nach links in die Große Allee eingebogen war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. (AZ)