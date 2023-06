Zwei Unfälle in Dillingen: Verursacher flüchten jedes Mal

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die etwas beobachtet haben. Es geht um mehrere tausend Euro Sachschaden.

Zwischen 25. und 30. Mai wurde ein roter Ford Kuga im Bereich der rechten Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Der Pkw war zuvor am Parkplatz eines Supermarktes in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen, an der Segrepromenade in Lauingen sowie in der Herzog-Georg-Straße geparkt worden. Der Unfallverursacher meldete sich nicht. Der Sachschaden wird mit circa 3000 Euro beziffert.

Vor dem Dillinger Gartencenter

Am Mittwoch zwischen 16.05 und 16.15 Uhr wurde auch ein schwarzer VW Golf, der auf dem Kundenparkplatz vor einem Gartencenter in der Otto-Brenner-Straße in Dillingen geparkt war, an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in allen Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)