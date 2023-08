Zwei Unfallfluchten an einem Tag

Beim Parken wurden in Dillingen jeweils die Autos beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Unfallfluchten meldet die Polizei in Dillingen. So beschädigte jemand am Montag gegen 10 Uhr beim Ausparken auf dem Krankenhausparkplatz den geparkten Pkw eines 67-jährigen und flüchtete.

Beide Unfallfluchten ereigneten sich am Montag in Dillingen

Ebenfalls am Montag, bereits zwischen 8.20 und 9.10 Uhr, kam es in einer Parkbucht in der Bahnhofstraße in Dillingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekannter Täter beschädigte beim Einparken den PKW der 31-Jährigen Geschädigten. Zeugen beider Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der 09071/560 zu melden. (AZ)