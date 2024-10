Zwei Unfallfluchten in Dillingen: Zeugen sollen sich melden

Am Freitag stand der silberfarbene Audi A4 eines 25-Jährigen im Zeitraum von etwa 13.45 bis 16.10 Uhr in der Regens-Wagner-Straße auf Höhe der Hausnummer 1a geparkt. Als der 25-Jährige zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen frischen Schaden an der vorderen linken Stoßstange feststellen. Offenbar wurde der Pkw durch einen bislang Unbekannten angefahren. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Eine weitere Unfallflucht hat sich zwischen 11.30 und 15 Uhr ereignet. Ein 31-Jähriger hat seinen schwarzen 3er-BMW in der Kapuzinerstraße ordnungsgemäß geparkt abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug musste er feststellen, dass das linke Heck durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren worden war. Dort entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 4.000 Euro. Es wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet in beiden Fällen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)