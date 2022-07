Drei Verletzte nach Unfällen in Dillingen und Lauingen

Ein 17-Jähriger und eine 43-Jährige sind bei einem Unfall in Dillingen am Dienstag verletzt worden. Der Jugendliche musste ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Dillingen sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war um 7.25 Uhr ein 17-Jähriger mit seinem E-Bike auf dem Radweg nördlich der Kreisstraße DLG 42 zwischen dem Lauinger Kreisverkehr und dem Ortseingang Dillingen unterwegs.

Der Jugendliche wurde von der Sonne geblendet

Aufgrund tiefstehender Sonne nahm er die entgegenkommende 43-jährige Fahrradfahrerin nicht wahr und stieß mit dieser zusammen. Der 17-Jährige musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren werden. An den Fahrrädern entstand Unfallschaden von zirka 100 Euro.

Ein weiterer Unfall in Lauingen

Leichte Verletzungen erlitt zudem ein 42-jähriger Fahrer eines Motorrollers. Er war am Dienstag um 18.40 Uhr in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen auf den stehenden Wagen einer 54-Jährigen aufgefahren und gestürzt. Dabei verletzte sich der Mann und musste ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. Die Dillinger Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 1100 Euro. (pol)

