Dillingen

09:36 Uhr

Zwölfjährige schlitzen Flaschen in Geschäft in Dillingen auf

Kinder haben in einem Laden in Dillingen Flaschen beschädigt.

Zwei Kinder haben am Samstag in einem Laden in Dillingen mehrere Flaschen beschädigt. Inspiriert zur Tat hatte sie ein Video aus dem Internet.

Zwei Kinder haben am Samstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in Dillingen mit einem Cutter-Messer mehrere Getränkeflaschen in den Regalen aufgeschlitzt. Die ausgelaufenen Flüssigkeiten verschmutzten das Geschäft, dazu kam es zu einem finanziellen Schaden. Flaschen in Laden in Dillingen aufgeschlitzt: Kinder von Video inspiriert Die Zwölfjährigen wurden nach der polizeilichen Aufnahme an ihre Eltern übergeben. Die Ermittlungen ergaben den Beamten zufolge, dass die Kinder zuvor ein Video im Internet gesehen haben und dieses mit der Ausführung der Tat nachahmten. Um solche Vorfälle zukünftig zu vermeiden, werden Eltern von der Polizei gebeten, ihre Kinder über die Folgen einer solchen Nachahmungstat, einer Straftat, aufzuklären. (AZ)

