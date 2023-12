Zwölfjähriger Fahrradfahrer wird in Dillingen von Auto angefahren

Der Unfall passiert an der Einmündung des Dillinger Jurawegs in die Altheimer Straße. Der Autofahrer begeht anschließend Unfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstagmorgen in Dillingen gekommen. Laut Polizei fuhr gegen 7.25 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer aus dem Juraweg in die Altheimer Straße aus. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit dem Fahrrad eines 12-Jährigen, der auf dem Gehweg der Altheimer Straße stadteinwärts unterwegs war.

Fahrradunfall in Dillingen: Zwölfjähriger Junge ist laut jetzigem Stand unverletzt

Anstatt seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, entfernte sich der Autofahrer nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Der zwölfjährige Bub blieb nach jetzigem Stand unverletzt. An seinem Fahrrad entstand ein Unfallschaden von etwa 100 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter Telefon 09071/56-0 entgegen. (AZ)