Was macht Dillingens Dritte Bürgermeisterin Erika Schweizer als Aquafitness-Trainerin?

Wasser sei ein „wunderbares Medium“, sagt Erika Schweizer. Die 65-Jährige ist auf dem Bauernhof groß geworden und hat dort bereits als Kind viel mitgeholfen. Der „Ausgleich“ zur Arbeit war für sie immer das Schwimmen abends im Kiesweiher. Das habe sie „schon geprägt“ – und vielleicht auch ihre Laufbahn hin zur Aquatrainerin beeinflusst. Begonnen hat dieser Weg aber erst einmal an Land.

Erika Schweizer kam durch ihre Kneipp-Ausbildung zum Aquafitness

Schon von klein auf war Dillingens Dritte Bürgermeisterin Mitglied im Turnverein. Später fing sie an, selbst Gruppen zu leiten. Schließlich machte sie 1986 den offiziellen Übungsleiterschein und bietet seither Fitnesskurse beim TV Dillingen an. Zum Wasser kehrte sie so richtig erst 13 Jahre später zurück – über ihre Ausbildung in der Kneipp-Fachakademie.

Zu dieser kam sie aus gesundheitlichen Gründen. Nachdem ihre vier Kinder auf die Welt gekommen waren, sei sie ständig erkältet gewesen. Bei einem Besuch in der Stadtbücherei sah sie ein Fortbildungsheft der Sebastian Kneipp Akademie auslegen. Sie setzte sich mit dem Konzept auseinander und fand dort viele Methoden, die ihr guttaten, wie etwa das „Tautreten“. Dabei steht man frühmorgens auf und läuft mit den nackten Füßen über das taufrische Gras. Ihr Immunsystem habe sich nach einiger Zeit wieder erholt, sagt Schweizer.

1999 machte sie selbst die Ausbildung als Gesundheitspädagogin nach Kneipp. Heute ist sie Vorsitzende des Kneipp-Landesverbands Bayern. Die Lehre Kneipps basiert auf fünf Säulen, wie die 65-Jährige berichtet: Ernährung, Kräuter, Bewegung, Lebensordnung, also eine gewisse „Waage zwischen Anspannung und Entspannung“ – und Wasser. Eine Referentin an der Fachakademie habe während Schweizers Ausbildung auch Aquajogging gelehrt und damit ihr bereits bestehendes Interesse noch „viel intensiver geweckt“, sagt die Dritte Bürgermeisterin.

Diese Geräte setzt Erika Schweizer beim Aquafitness ein

Schweizer beschloss, sich beim bayerischen Turnverband offiziell als Aquatrainerin ausbilden zu lassen. Heute bietet sie Kurse im Dillinger Hallenbad an. Dabei gebe es viele verschiedene Methoden, um sich im Wasser zu verausgaben. Grundlegend sei aber immer, mit dem eigenen Körper gegen den Wasserwiderstand zu arbeiten, sagt die 65-Jährige.

Zusätzlich können dabei unterschiedliche Geräte verwendet werden. Am bekanntesten sei wahrscheinlich die „Schwimmnudel“. In kleinerer Variante kann diese laut Schweizer auch als eine Art Hantel unter Wasser fungieren. Außerdem nutzt die Aquatrainerin gerne die sogenannten „Quirle“, die sich an Händen und Füßen anbringen lassen. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Widerstand, während man sich durch das Wasser bewegt.

Mit Geräten wie den Quirlen lässt sich das Sporterlebnis unter Wasser intensivieren. Foto: Julia Motschmann

Weitere Möglichkeiten biete der „Aquajogging-Gürtel“. Diesen schnallt man sich um den Leib und kann so im tiefen Wasser „schweben“, wie Schweizer erklärt. Der Gürtel stellt eine „Auftriebshilfe“ dar. Mit nur drei Grad Neigung kann man im Wasser stehen und joggen. Die Intensität dabei kann jeder selbst entscheiden, sagt die 65-Jährige. Wichtiger als Schnelligkeit sei ihr die richtige Technik. „Ich schaue nicht auf die Bahnen, sondern auf die Uhr.“ Eine dreiviertel Stunde dauert eine Aquajoggingeinheit bei Erika Schweizer in der Regel.

75 Jahre Donau Zeitung Eine Aquajogging-Stunde gibt Erika Schweizer auch bei unserer Jubiläumsfeier am 2. September um 9 Uhr im Eichwaldbad.

Aquafitness – laut Erika Schweizer besser als Schwimmen

Joggen im Wasser sei laut Schweizer deutlich gelenkschonender als an Land und strenge dennoch eher mehr als weniger an. Gerade für Menschen mit Rückenproblemen sei Aquafitness empfehlenswerter als Schwimmen, da die Körperhaltung gesünder bleibe. Darüber hinaus sei die Sportart für nahezu alle geeignet, unter anderem auch für Menschen mit Lungenerkrankungen. Nur bei Personen mit Herzproblemen empfehle die 65-Jährige, die Teilnahme erst einmal ärztlich abzuklären.

Erika Schweizer selbst möchte mit ihrer Arbeit als Aquatrainerin den Menschen „etwas Positives für Körper und Seele“ weitergeben, wie sie erzählt. Sie arbeite einfach gerne mit Menschen. Und das ist es auch, was diese Tätigkeit mit ihrem Amt als Dritte Bürgermeisterin in Dillingen verbindet. Der soziale Aspekt ist ihr in ihren Aquafitness-Gruppen daher ebenfalls wichtig. Die Teilnehmenden kämen auch für den Austausch und das Gemeinschaftsgefühl, sagt die 65-Jährige. „Der Mensch ist nicht fürs Alleinsein gemacht.“ Auch dieser Gedanke entspringt, wie sie sagt, ihren Wurzeln auf dem Bauernhof, wo man alle Aufgaben im Team angegangen ist.