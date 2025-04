Dillinger Band Intermezzo schreibt Musikgeschichte

Ihr nunmehr 40-jähriges Bestehen feierte die Dillinger Jazz-Band „Intermezzo“ jetzt mit einem wahren musikalischen Feuerwerk in der Kulturkneipe Chili. Neben bekannten Jazz-Standards wie „Cantaloup Island“, „Summertime“ oder „Blue Bossa“ brachte die Band dabei auch Eigenkompositionen von Bandleader Robert Christa zu Gehör. So das eingängige „Nightflight to Rio“, Titelstück aus Christas gleichnamiger CD von 2015, oder das gefühlvolle „You are there for me“, ein Stück aus seiner neusten Produktion „Crispy Duck“.

