Der Kreis Dillingen hat jetzt eine Digitalstrategie

Braucht ein Handwerksbäcker eine Internetseite und wie kann KI für einen Installateur von Vorteil sein? Diese Fragen sollen im Landkreis nun mithilfe der neuen Digitalstrategie beantwortet werden. „Es ist nicht so, dass es nichts gibt, es ist eher ein Informationsproblem“: Dieses Fazit ziehen die Macher der Strategie für den Landkreis Dillingen. Sie soll kleine und mittlere Unternehmen unterstützen, sich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Doch beim Informationsproblem fängt es bereits bei der Strategie an.

Das Zitat stammt aus einem Podcast, der kürzlich bei der Vorstellung in kleiner Runde im Schloss Höchstädt beworben wurde. Per QR-Code sollte man auf das Angebot kommen. Doch über die gängigen Suchmaschinen ging das nicht. Im Podcast kann man sich in sechs Minuten anhören, wie zwei sehr menschlich klingende KI-Stimmen die Digitalstrategie zusammenfassen. Eigentlich eine sinnvolle Sache. Der Podcast wurde aber leider erst auf Nachfrage online gestellt und ist nun auf YouTube zu finden. Doch was genau soll die Digitalstrategie bringen?

40 Unternehmen nahmen an einer Umfrage zur Digitalisierung teil

Eineinhalb Jahre wurde mit Mitteln des Freistaates Bayern und der Agentur Neuland Plus das Projekt ausgearbeitet. Dazu wurden verschiedene Akteure aus dem Landkreis Dillingen an einen Tisch gebracht. Darunter die IHK, die Handwerkerschaft, die Dillinger Wirtschaftsvereinigung, die Bauinnung, das BayernLab, Donautal-Aktiv sowie regionale Unternehmen. 105 Firmen im Landkreis wurden für die Strategie kontaktiert. 40 nahmen schließlich an der Umfrage teil und schätzten ihren Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung ein. Im Nachhinein trafen sich regionale Organisationen, Verbände und Initiativen im Landratsamt, um aus den gesammelten Meinungen eine Strategie zu stricken.

Christian Weber von der Wirtschaftsförderung am Landratsamt, sagte gegenüber unserer Redaktion: „Wir haben festgestellt, es gibt total viele Formate, aber die kleinen und mittleren Unternehmen tun sich schwer, in die Handlung zu kommen.“ Einen Überblick im Förderdschungel, Beispiele, wie andere Firmen es gemacht haben, und eine bessere Vernetzung: Das soll nun im nächsten Schritt geschehen. Denn, so hofft man beim Regionalmanagement, die Strategie solle nur ein Anfang sein und nicht als Eckpunktepapier in der Schublade verschwinden.

Dafür muss aber erst einmal wieder Geld vom Freistaat eingeworben werden. Dass das auch kommt, da ist Weber zuversichtlich. Kleine und mittlere Unternehmen sollen dann eine bessere Idee davon bekommen, wie Digitalisierung ihnen nutzen kann. Philipp Kahl von der Agentur Neuland Plus jedenfalls verglich die Fortschritte in Sachen Künstlicher Intelligenz mit weltverändernden Erfindungen, ähnlich der Erfindung des Rades oder des Buchdrucks. Gedruckt gibt es die Digitalstrategie auch. Digital ist sie abrufbar über die Homepage des Landratsamtes unter landkreis-dillingen.de.