"Dillinger Frühling" 2023: Termin, Programm, Tischreservierung im Zelt

Das Volksfest "Dillinger Frühling" 2023 startete am 28. April. Alle Infos zum Termin, dem Programm und zur Tischreservierung haben wir hier für Sie.

"Fünf Tage Mega-Spaß und gute Laune" verspricht der Veranstalter für den "Dillinger Frühling" 2023. Die Stadt lädt Jung & Alt wieder zu ihrem großen Volksfest auf den Festplatz "Donaupark" ein. Es gibt dieses Jahr so einige Highlights: Einen XXL-Autoscooter, den nostalgischen "Wellenflug" und eine Neuheit: ein 7-D-Kino, woher auch immer man die vielen Dimensionen nehmen will. Außerdem lockt auf dem Festplatz die Attraktion "New Psychodelic" - ein Farbenrausch auf 140 Quadratmetern.

Neben dem Vergnügungspark mit seinen rund 30 Schaustellerbetrieben erwartet die Besucher ein attraktives Rahmenprogramm: Vier Top-Showbands und regionale Musikkapellen werden bei freiem Eintritt für Superstimmung im Festzelt sorgen. Hier kommen für Sie alle Infos zum Programm beim "Dillinger Frühling 2023".

"Dillinger Frühling" 2023: Der Termin

Das Fest läuft von Freitag, 28. April 2023, bis Dienstag, 2. Mai 2023.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das Programm beim "Dillinger Frühling" 2023

Diese Infos zum Programm verdanken wir dem Veranstalter:

Freitag, 28. April 2023

Wann? Was? 17 Uhr Der Festplatz öffnet seine Pforten 17.30 Uhr Das Standkonzert der Dillinger Kapellen und der anschließende große Festzug der Vereine (ab ca. 18 Uhr) vom Rathaus zum Festplatz markieren den Startschuss. Der Veranstalter verheißt einen Freibier-Ausschank! ca. 19 Uhr Oberbürgermeister Frank Kunz schreitet zum Bieranstich; danach begeistern „STÖRZELBACHER“, eine der erfolgreichsten Livebands Süddeutschlands , die Gäste mit Volxmusic und vielen Partyklassikern

Samstag, 29. April 2023

Lesen Sie dazu auch

Wann? Was? 14 Uhr Festzelt und Vergnügungspark öffnen 19.30 Uhr Top-Partysound aus der Hallertau beim Abend der Betriebe und Behörden

Sonntag, 30. April 2023

Wann? Was? 9.30 Uhr 30. Großes Preisschafkopfen (Meldebeginn: 9 Uhr) - 1. Preis: 300 Euro 10.30 Uhr Frühschoppen mit Weißwurst-Essen 11 Uhr Öffnung Vergnügungspark 11 Uhr Mittagessen im Festzelt oder Biergarten 13 Uhr Stimmung mit der Stadtkapelle Dillingen 19.30 Uhr Tanz in den Mai mit der „ Joe Williams Band “

Montag, 1. Mai 2023

Wann? Was? 10.30 Uhr Frühschoppen mit Weißwurst-Essen 11 Uhr Öffnung Vergnügungspark 13 Uhr Stimmung mit den Steinheimer Musikanten ab 18 Uhr Das halbe Grillhähnchen oder eine Maß Bier jeweils nur 6,50 Euro – und das den ganzen Abend 20 Uhr Wettsägen der Vereine und Betriebe der Region im Festzelt

Dienstag, 2. Mai 2023

Wann? Was? 11.30 Uhr Mittagessen im Festzelt 13 bis 20 Uhr Generationennachmittag für Kinder, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung im Vergnügungspark: halbe Fahrpreise und Sonderangebote 18.30 Uhr Volksfest-Finale mit Frankens erfolgreicherShow- und Partyband „Grumis“ 22.30 Uhr Zum krönenden Abschluss verzaubert ein ein brillantes Hochfeuerwerk den Dillinger Nachthimmel

Wie kann man beim "Dillinger Frühling" 2023 einen Tisch im Zelt reservieren?

Das Thema Reservierungen hat der Veranstalter folgendermaßen geregelt: