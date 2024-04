Dillinger Frühling 2024: Infos zu Programm, Öffnungszeiten und Tischreservierung

Der "Dillinger Frühling" startet im April 2024. Wir haben alle Infos zum Volksfest rund um Termin, Programm, Öffnungszeiten und Tischreservierung für Sie.

Die Stadt Dillingen an der Donau lädt vom 19. bis 23. April zum großen Volksfest auf den Festplatz "Donaupark" ein. Hier gibt es wieder zahlreiche Fahrgeschäfte: Vom bekannten Breakdancer über den Hindernis-Parcours "Rio" und die Familien-Achterbahn "Bugs & Bees" bis hin zum XXL-Autoscooter bietet das Volksfest alles, was das Herz für Adrenalin-Junkies begehrt. Neben dem Vergnügungspark können die Besucher auf der Kirmes ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit bekannten Showbands und regionalen Musikkapellen im Festzelt genießen. Der Eintritt ist frei.

Infos zum weiteren Programm des Volksfestes, den Öffnungszeiten und was es bei gewünschten Tischreservierungen im Festzelt zu beachten gibt, erfahren Sie hier im Artikel.

Dillinger Frühling 2024: Wie sieht das Programm aus?

Das Programm beim "Dillinger Frühlingsfest" 2024 steht. Highlight des ersten Abends war das Standkonzert vor dem Rathaus um 17.30 Uhr, begleitet von verschiedenen Musikkapellen. Oberbürgermeister Frank Kunz stach um 19 Uhr das erste Bier im Festzelt an, begleitet von Volxrock und Livemusik.

Am Samstag, dem 20. April, startete der Tag mit der Öffnung des Festzelts und des Vergnügungsparks. Abends gab es eine Bühnen- und Lichtshow. Außerdem fand am Samstagabend ein Wettsägen statt, bei dem 3er-Teams aus Vereinen und Betrieben teilnehmen konnten. Eine Brauereibesichtigung für bis zu 20 Personen wurde unter den Teilnehmern verlost.

Der Sonntag, 21. April, begann mit einem großen Preisschafkopfen um 9.30 Uhr, gefolgt vom Frühschoppen mit Weißwurst ab 10.30 Uhr. Beim Preisschafkopfen konnten die Teilnehmer attraktive Preise gewinnen, darunter den Hauptpreis von 300 Euro.

Am Montag, 22. April, gab es ab 11.30 Uhr ein Mittagessen im Festzelt, gefolgt von Livemusik für die ältere Generation. Am Dienstag, dem 23. April, steht ein Kinder-, Jugend- und Familiennachmittag von 14 bis 20 Uhr auf dem Programm, mit Sonderpreisen für Verpflegung und halben Preisen bei allen Fahrgeschäften. Ein Hochfeuerwerk am Abend markiert den Abschluss der fünf Tage.

Hier erhalten Sie einen genauen Überblick über das Programm:

Datum Uhrzeit Veranstaltung Freitag, 19. April 2024 17 Uhr Der Festplatz öffnet seine Tore für die Besucher

17.30 Uhr Standkonzert vor dem Rathaus

18 Uhr Großer Festzug der Dillinger Vereine

19 Uhr Bieranstich im Festzelt durch Oberbürgermeister Frank Kunz Samstag , 20. April 2024 14 Uhr Festzelt- und Vergnügungsparköffnung

19.30 Uhr "Top-Partysound" aus der Hallertau: Abend der Betriebe & Behörden mit Bühnen- und Lightshow Sonntag, 21. April 2024 9 Uhr Großes Preisschafkopfen

10.30 Uhr Frühschoppen mit Weißwurst-Frühstück

11 Uhr Mittagessen im Festzelt oder im Biergarten

13 Uhr Stimmung mit den Steinheimer Musikanten

19 Uhr Live-Musik von der Stadtkapelle Dillingen

20 Uhr Wettbewerb im Wettsägen Montag, 22. April 2024 11.30 Uhr Mittagessen im Festzelt

13 Uhr Nachmittag für die ältere Generation mit Livemusik von "Günter & Josef"

19.30 Uhr Mega-Partykracher mit Profi-Partyband aus Nordbayern Dienstag, 23. April 2024 11.30 Uhr Mittagessen im Festzelt

14 bis 20 Uhr Kinder-, Jugend- und Familiennachmittag mit Sonderangeboten

18.30 Uhr 5 Musiker - 4 Nationen - 1 Mission: Internationale Power & Fun aus Bayern mit Bühnenshow

22.30 Uhr Hochfeuerwerk als Abschluss des Dillinger Frühlings 2024

Dillinger Frühling 2024: Öffnungszeiten von Freitag bis Dienstag

Das Volksfest begann am Eröffnungstag am späten Nachmittag. Am Samstag startete das Fest mittags und an den übrigen Tagen bereits am Vormittag. Die Öffnungszeiten erstrecken sich bis spät in die Nacht, in der Regel bis etwa 0 Uhr.

Hier folgt eine Übersicht der Öffnungszeiten an den einzelnen Tagen:

Freitag, 19. April 2024:

Festplatz öffnet ab 17 Uhr

Samstag, 20. April 2024:

Festzelt und Vergnügungspark öffnen ab 14 Uhr

Sonntag, 21. April 2024:

Festzelt öffnet ab 9 Uhr

öffnet ab 9 Uhr Vergnügungspark öffnet ab 11 Uhr

Montag, 22. April 2024:

Festzelt öffnet ab 11.30 Uhr

öffnet ab 11.30 Uhr Vergnügungspark öffnet ab 11 Uhr

Dienstag, 23. April 2024:

Festplatz öffnet ab 11.30 Uhr

Dillinger Frühling 2024: Ist es möglich, einen Tisch zu reservieren?

Reservierungen für einen Tisch im Festzelt können über die folgenden Adressen vorgenommen werden: Am Freitag konnten sich für eine Tischreservierung ausschließlich Vereine an Martin Stadtrecher unter der E-Mail-Adresse m.stadtrecher@dillingen-donau.de wenden. Für alle anderen Tage können alle Gäste Reservierungswünsche unter der Adresse reservierung@zelte-rachinger.de vornehmen.