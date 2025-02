Dillinger Integrations-Beiratsvorsitzende will Kindern in Syrien Perspektive bieten

Vor neun Jahren ist Khadija Alkhatib mit drei Kindern von Syrien über die Balkanroute nach Deutschland geflohen. Ihre Familie war wegen der Proteste gegen das Assad-Regime in Schwierigkeiten geraten. Nach dem Ende der Diktatur will die 37-Jährige nun in ihrem Heimatland helfen. Die Sozialpädagogin, die Vorsitzende des Integrationsbeirats im Landkreis Dillingen ist, steht kurz vor dem Abschluss ihres Studiums. Alkhatib widmet sich derzeit der internationalen Arbeit, um sowohl in Syrien als auch in Deutschland Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu bieten.

Ihr Herzensprojekt sei die psychologische Unterstützung und die Schaffung von Bildungsangeboten für junge Menschen in Syrien, die durch die Folgen des Krieges traumatisiert sind. „Ihre Seelen sind vom Krieg verletzt“, sagt Khadija Alkhatib. Bildung und psychologische Betreuung sieht die 37-Jährige als fundamentale Grundlage für eine gelungene Integration – sei es in Syrien oder für geflüchtete Kinder und Jugendliche in Deutschland.

Chancengleichheit und Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen ermöglichen

Bereits seit Beginn des syrischen Krieges ist Alkhatib, wie sie unserer Redaktion mitteilt, aktives Mitglied der anerkannten syrischen Organisation Smile Peace. Nun möchte sie gemeinsam mit dem syrischen Team, das aus Menschen mit verschiedener Religionszugehörigkeit besteht, Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen ermöglichen. „Unser Ziel ist es, niemanden auszuschließen – unabhängig von Religion oder Herkunft“, erklärt die Dillingerin.

Khadija Alkhatib ist 2016 vor dem Assad-Regime aus Syrien nach Deutschland geflohen. Foto: Amir Salehi

Aktuell sucht Alkhatib nach deutschen Organisationen, die Interesse daran haben, das Projekt zu unterstützen oder zu übernehmen. Ebenso ist sie auf der Suche nach Räumlichkeiten, um die Arbeit in Syrien bestmöglich umzusetzen. „Wer uns dabei unterstützen kann, meldet sich bitte bei mir“, sagt Alkhatib. Interessierte Organisationen oder Personen können sich per E-Mail unter k.alkhatib@spc-ngo.org melden.

Khadija Alkhatib wird ihre Arbeit und ihre Reise nach Syrien detailliert am Sonntag, 16. Februar, um 16 Uhr im Kulturzentrum Colleg in Dillingen vorstellen. Alkhatib will laut Mitteilung nicht nur Kinder und Jugendliche in Syrien unterstützen, sondern auch in Deutschland ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Bildung und psychologischer Betreuung für junge Geflüchtete schaffen. (bv mit AZ)