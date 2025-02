Dillinger KJR-Programm: Zeltlager und Ferienbetreuung auf dem Michelsberg

Das Ferien- und Freizeitprogramm des Kreisjugendrings Dillingen enthält eine große Anzahl von Aktionen, Zeltlagern und Maßnahmen von Jugendverbänden und weiteren Einrichtungen der Jugendarbeit. Die Veranstaltungen sind alle auf dem Ferien- und Freizeitportal des Kreisjugendrings zu finden. Zu den weiteren Veranstaltern der über 40 Angebote im Jahr 2025 zählen die Jugendpflege Wertingen, die Evangelische Jugend im Dekanat Neu-Ulm, die Katholische Jugendstelle Donauwörth, die Pfarrjugenden der Pfarreiengemeinschaften Dillingen und Gundelfingen, die Umweltstation Mooseum, die Mädelsgemeinschaft „Der Neue Weg“, das BayernLab Dillingen sowie die Wasserwacht Lauingen.

Ein Highlight des Programms sind jedes Jahr die „Zeltlager am Michelsberg“ in den ersten beiden Ferienwochen, welche laut Pressemitteilung bereits seit über drei Jahrzehnten erfolgreich durchgeführt werden. Nach der großen Nachfrage in den vergangenen Jahren wird auch die "Ferienbetreuung auf dem Michelsberg" wieder durchgeführt. Sie findet vom 1. bis 5. September statt.

Dort sollen die Kinder eine Woche lang dazu angeregt werden, die natürlichen Ressourcen der Natur beziehungsweise des heimischen Waldes und verschiedene Workshopangebote zu nutzen, um neue Spiel- und Beschäftigungsideen zu entwickeln. Ein speziell eingerichteter Bustransfer, der „Kesseltalexpress“, ermöglicht Kindern aus dem gesamten Landkreis, an der Ferienbetreuung teilzunehmen. Informationen zu den Einstiegsstellen können online eingesehen werden.

Eine Juleica-Schulung wird angeboten

Im Programm sind zudem die jährlich stattfindenden Tagesausflüge in den Osterferien und am Buß- und Bettag sowie die beliebte Kanutour zu finden. Für angehende Jugendleiter:innen wird die Juleica-Schulung angeboten. Die Anmeldung für die einzelnen Veranstaltungen erfolgt stets beim jeweiligen Jugendverband beziehungsweise Veranstalter. Einheitlicher Anmeldebeginn für alle Veranstaltungen des Kreisjugendrings ist Montag, 10. März 18 Uhr. Alle Informationen zur Online-Anmeldung gibt es unter www.kjr-dillingen.de. (AZ)