Ökostrom oder günstigere Energie: Welchen Strom bezieht der Landkreis Dillingen künftig?

Mischstrom oder Ökostrom – vielleicht sogar TÜV-zertifiziert? Darüber haben die Mitglieder des Kreisausschusses in Dillingen diskutiert. Konkret ging es um die europaweite Stromausschreibung für die Lieferjahre 2026 und 2027 und die Abnahmestellen des Landkreises Dillingen, der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen und des Kommunalunternehmens des Landkreises Dillingen (KDL). Im Zuge der Lösungsfindung schaut das Gremium beim benachbarten Landkreis Günzburg ab.

Ludwig Biller, Energieingenieur aus der Abteilung Hochbau und Gebäudemanagement des Landratsamts, schilderte den Sachverhalt. Konkret geht es um den Strom für 45 Abnahmestellen mit einem Verbrauch von rund 5,6 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Aufgrund der angespannten Kassenlage des Landkreises gilt es auch im Bereich der Stromversorgung zu sparen. Gleichzeitig prägte das Thema Ökobilanz die Debatte. Frank Kunz (CSU) merkte an: „Es könnte doch sein, dass Ökostrom sogar günstiger ist als Basisstrom.“ So betreibe die Stadt Dillingen bereits Liegenschaften und Straßenbeleuchtung mit Ökostrom. Doch Energieingenieur Biller widersprach: Er rechne mit fünf bis zehn Prozent Mehrkosten. Abgesehen davon kam der deutsche Strommix 2024 bereits zu rund 60 Prozent von erneuerbaren Energieträgern.

Grünen-Politiker wünscht sich TÜV-zertifizierten Ökostrom für den Kreis Dillingen

Engelbert Kigele (Grüne) meldete sich mit einem ausführlichen Antrag zu Wort. Er nannte das katastrophale Hochwasser im vergangenen Jahr und die enorme Hitze in diesem Sommer. Beide Beispiele seien „Indizien für einen sich viel schneller entwickelnden Klimawandel als noch vor wenigen Jahren prognostiziert“. Daher plädierte er für die Ausschreibung von TÜV-zertifiziertem Ökostrom. Eine schlechtere Alternative wäre aus seiner Sicht, „wie bisher Strom aus abgeschriebenen Wasserkraftwerken zu beziehen“.

Am Ende entschied sich das Gremium einstimmig für eine Zwischenlösung, die ebenfalls Kigele ins Spiel brachte: Im Landkreis Günzburg werde der durch den Bezug von Mischstrom eingesparte Betrag in landkreiseigene Photovoltaikanlagen investiert. Auch in Dillingen möchte man 2026 und 2027 so vorgehen und das übrige Geld für ökologische Maßnahmen einsetzen. Auf Nachfrage bestätigt Sprecher Peter Hurler, dass es sich um zusätzliche Maßnahmen handeln soll und nicht um die Finanzierung solcher Vorhaben, die ohnehin bestehen. Rein rechnerisch ist der Landkreis Dillingen angesichts der Anlagen auf privaten und öffentlichen Flächen bei der Stromproduktion autark. Willy Lehmeier (Freie Wähler) wies in der Sitzung des Ausschusses noch darauf hin, dass es andere Probleme gebe als den weiteren Zubau mit Anlagen – nämlich hinsichtlich des Stromtrassenausbaus und der Speicherung. Strom durch weiteren „Zubau kann nicht aufgenommen werden“, so Lehmeier.