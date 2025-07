Dillinger Lebenshilfe mit wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft

In der Jahreshauptversammlung des Lebenshilfe Dillingen informierte zunächst der Abschlussprüfer über den Jahresabschluss 2024 des Vereins und das Ergebnis der Nordschwäbischen Werkstätten gGmbH. Bereits hier wurde über erste Aufwendungen für die Beseitigung der durch das Juni-Hochwasser 2024 entstandenen Schäden an der Werkstatt in Wertingen berichte. Die Sanierung läuft aktuell weiter auf Hochtouren, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach dem Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden Helmut Holland und Marieluise Hartmann sowie der Entlastung des Vorstands verabschiedete sich der langjährige Schatzmeister Alois Haggenmüller humorvoll aus seinem Amt, das in der neuen Satzung nicht mehr vorgesehen ist. Er wurde mit großem Applaus geehrt. Als Mitglied des Vorstands und des Stiftungsrats engagiert sich Haggenmüller aber weiterhin in der Lebenshilfe.

Danach stand ein bedeutender Schritt zur strukturellen Weiterentwicklung der Lebenshilfe Dillingen im Mittelpunkt: Begleitet von der Dillinger Notarin Sonja Egner beschloss die Versammlung einstimmig die Ausgliederung der Bereiche „Wohnen“ und „Offene Hilfen“ in die neu gegründete Lebenshilfe Dillingen Wohn & Assistenz gGmbH. Zuvor waren vom Abschlussprüfer beziehungsweise einem Fachanwalt die rechtlichen und wirtschaftlichen Hintergründe dieses Vorhabens dargestellt und anhand der Ausgliederungsbilanz sowie des bereits mit der Einladung zur Sitzung versandten Ausgliederungsberichts ausführlich erläutert worden.

Sabine Lang als weitere Geschäftsführerin vorgestellt

In diesem Zuge wurde auch Sabine Lang als weitere Geschäftsführerin vorgestellt. Sie übernimmt laut Pressemitteilung künftig federführend die Verantwortung für die neue Wohn & Assistenz gGmbH und wird gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Thomas Resch, der weiterhin vorrangig für die Nordschwäbische Werkstätten gGmbH zuständig ist, die Geschäfte beider Firmen führen. Zudem werden die beiden Geschäftsführenden mit der Verwaltung der im Verein vorhandenen Immobilien betraut. Die bisher im Verein angestellten Mitarbeitenden werden nach den Vorschriften des Umwandlungsrechts unter Besitzstandswahrung in die Lebenshilfe Dillingen Wohn & Assistenz gGmbH wechseln.

Führung der operativen Bereiche durch Fachleute

Mit der Umsetzung dieser organisatorischen Veränderungen sieht sich die Lebenshilfe Dillingen für die künftigen Herausforderungen als Eltern-, Angehörigen- und Betroffenenvereinigung gut gerüstet. Die Führung der operativen Bereiche durch ausgebildete Fachleute, in Verbindung mit der strategischen Verantwortlichkeit eines vorwiegend mit betroffenen Eltern und Angehörigen besetzten ehrenamtlichen Vorstands des Vereins, bleibe nach wie vor ein wesentliches Kennzeichen der Marke Lebenshilfe. (AZ)