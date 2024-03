Aussteller auf der Dillinger Messe: "Alle haben Lust auf die WIR 2024"

Aussteller beschreiben die besondere Stimmung auf der WIR, die am Mittwoch beginnt. Der Messeorganisator zieht einen Vergleich mit prickelndem Prosecco.

Es ist die 15. Dillinger Messe, die an diesem Mittwoch auf dem Festplatz im Donaupark eröffnet wird. Und Messorganisator Josef Albert Schmid beschreibt die besondere Stimmung im Vorfeld der WIR 2024 so: "Die Spannung steigt, das Prickeln kommt so wie beim Öffnen einer Flasche Prosecco." Bis zum Sonntag, 10. März, werden etwa 250 Aussteller zeigen, was die Region draufhat. Geschäftsführerin Christina Eberle-Vogt von der Mörslinger Baufirma Vogt Massivhäuser GmbH etwa fiebert dem Auftritt auf der Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung (WIR) ebenfalls entgegen. "Wir sind voller Vorfreude und gehen gerne alle zwei Jahre auf die Dillinger WIR", sagt Eberle-Vogt. Die Stimmung unter den Ausstellern und Besuchern sei eine besondere. "Alle haben Lust drauf", stellt die Geschäftsführerin fest.

Steigende Zinsen haben die Hochphase in der Bauwirtschaft beendet. Manche Unternehmen klagen über einen Einbruch auf dem Bau. Geschäftsführerin Eberle-Vogt zeigt sich dagegen mit der Situation ihrer Firma, die etwa 50 Mitarbeitende beschäftigt, zufrieden. Beim Auftragseingang sei es zwar ein bisschen ruhiger geworden, die Mitarbeiter seien aber alle mit Arbeit ausgelastet. Beim Auftritt auf der WIR gehe es um "Werbung und Kundenkontakt".

Aussteller freuen sich auf gut gelaunte Besucher auf der WIR - und gute Geschäfte

Ein Haus werde dort nicht verkauft, denn dafür brauche es ja eine konkrete Planung und ein Grundstück. Es könnten aber gute Gespräche geführt und Folgetermine vereinbart werden, erläutert Eberle-Vogt. Die Atmosphäre der Messe sei einmalig. "Jeder ist gut gelaunt, es wird Frühling – und wir sind gerne dabei."

Bereits vor dem Start der Dillinger Messe war am Dienstag auf dem Freigelände einiges los. Foto: Berthold Veh

Das Flair der WIR schätzt auch David Anzenhofer, Assistent der Geschäftsleitung bei der Wertinger Alois Killisperger Spedition und Mineralölvertrieb GmbH. Die Messe biete ein gutes Forum, um mit Kunden ins Gespräch zu kommen. "Und natürlich wollen wir bei der WIR auch Neukunden gewinnen", sagt Anzenhofer. Das Unternehmen mit seinen knapp 70 Beschäftigten ist mit einem Kilowattstunden-Rechner auf der Messe. Da könne man die Kosten des aktuellen Brennstoffs, den man fürs Heizen verwende, mit Alternativen vergleichen, erklärt Anzenhofer.

Mit Geweih: Der Aufbau bei Getränke Kitzinger läuft. Foto: Berthold Veh





Mit einem umfangreichen Aktionsprogramm ist der Landkreis Dillingen selbst als Aussteller mit von der Partie. Er will sich dabei mit dem Tourismusverein Dillinger Land, als attraktiver Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum präsentieren, betont Landrat Markus Müller. Unter dem Motto „Durchstarten im Landkreis Dillingen“ stellt sich an allen Messetagen die Wirtschaftsförderstelle des Landkreises vor. An wechselnden Thementagen präsentieren sich Einrichtungen und Partner des Landkreises mit einem bunten Programm. Den Auftakt dazu macht am Mittwoch, 6. März, das Gesundheitsamt zum Thema „Sucht und Alkohol“. Die Messebesucher können sich an einem Rauschbrillenparcours ausprobieren oder einen alkoholfreien Cocktail genießen. Am gemeinsamen Messestand des Landkreises Dillingen und des Teams Tourismus und Naherholung von Donautal-Aktiv dreht sich alles um die Freizeitthemen Radfahren, Wandern und Wassererlebnis.

Der Segelclub Dillinger Land des FC Gundelfingen präsentiert sich bereits zum fünften Mal in Folge auf der Schau, teilt Vorsitzender Tony Horsch mit. Den etwa 125 Segelbegeisterten stehen 15 Boote zur Verfügung. Wie Horsch erläutert, sind etwa 30 Mitglieder auf der WIR abwechselnd am Stand. Es gebe viele Informationen – von der Mitgliedschaft über Bootsliegeplätze bis zur Jugendausbildung im Club.

WV Dillingen sorgt bei der WIR für Rätselspaß

Viele Aussteller haben kreative Auftritte geplant. Am Gemeinschaftsstand der WV Dillingen in Halle D ist für Rätselspaß gesorgt. Im ersten Augenblick sieht alles ganz normal aus, aber bei genauerer Betrachtung findet man bei den WV-Mitgliedern (die Firmen Wetzel, Handschrift, Revolution, Bücher Brenner, Haus für Sicherheit, Erziehungsberatung, Mann und Mode, Escaperoom) Hinweise zum Öffnen von verschiedenen Tresoren. Dies sind die „Bummelboxen“ der Firma Schwertberger, die entweder mit einem Zahlen-Code oder einem QR-Code geöffnet werden können. Zu gewinnen gibt es Überraschungen der Dillinger Geschäftswelt. Umgesetzt hat dieses Messespiel der Escaperoom Dillingen.

Sie bilden den Gemeinschaftsstand der WV Dillingen: (von links) Karolina Ernst (Firma Wetzel), Marion Roch Handschrift), Renate Kastner (Revolution, Julia Veh (Bücher Brenner), Steffen Schwertberger (Haus für Sicherheit), Anemone Schulz (Erziehungsberatung), Jürgen Hertle (Mann und Mode) und Manuel Ninic (Escaperoom Dillingen). Foto: JWS GmbH

Der Aufbau läuft am Dienstag vor dem Start auf Hochtouren. Auf dem Freigelände im Donaupark sind mittags bereits so viele Menschen unterwegs, dass der Eindruck entstehen könnte, die Ausstellung habe bereits begonnen. Vor Ort ist auch Leni Schmid, die Seniorchefin des Mörslinger Ausstellungsbüros JWS GmbH. Sie freue sich auf die WIR 2024. "Wir kriegen ein schönes Frühlingswochenende mit Sonnenschein, da werden Besucher in Scharen kommen", prophezeit Schmid. Vor zwei Jahren hatten knapp 41.000 Menschen die Dillinger Landkreis-Ausstellung besucht. (mit AZ)

Info: Die WIR 2024 findet von Mittwoch, 6. März, bis Sonntag, 10. März, auf dem Festplatz Donaupark in Dillingen statt. Geöffnet sind die Hallen täglich von 10 bis 18 Uhr. Der reguläre Eintritt kostet sechs Euro, das Online-Ticket gibt es für 3,50 Euro.