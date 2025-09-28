Icon Menü
Dillinger Nacht 2025: So kam das Fest bei Gästen an

Dillingen

Von Bratwurst, Jazz und „Lustkauf“: Das war die Dillinger Nacht 2025

Wenn die Geschäfte voll sind, die Grills heißlaufen und Kinderaugen leuchten, dann ist Dillinger Nacht. Szenen eines mitunter nassen, aber gelungenen Abends.
Von Philipp Scheuerl
    • |
    • |
    • |
    Buntes Treiben herrschte am Freitagabend auf der Dillinger Nacht. Stark geregnet hat es erst eine Stunde vor dem Ende.
    Buntes Treiben herrschte am Freitagabend auf der Dillinger Nacht. Stark geregnet hat es erst eine Stunde vor dem Ende. Foto: Karl Aumiller

    Der süße Duft von gebrannten Mandeln steigt einem beim Gang über die grauen Pflastersteine der Königstraße in die Nase. Kinder verschlingen riesige Gummibärchen-Schlangen, während die Blicke ihrer Eltern bereits zum Bratwurststand wandern. Als die ersten Besucher am Freitagabend zur Dillinger Nacht strömen und entlang der bunten Luftsäulen schlendern, zeigt das Thermometer noch 15 Grad an.

