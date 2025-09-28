Von Bratwurst, Jazz und „Lustkauf“: Das war die Dillinger Nacht 2025

Der süße Duft von gebrannten Mandeln steigt einem beim Gang über die grauen Pflastersteine der Königstraße in die Nase. Kinder verschlingen riesige Gummibärchen-Schlangen, während die Blicke ihrer Eltern bereits zum Bratwurststand wandern. Als die ersten Besucher am Freitagabend zur Dillinger Nacht strömen und entlang der bunten Luftsäulen schlendern, zeigt das Thermometer noch 15 Grad an.
Dillingen
