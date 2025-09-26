Dillinger Nacht lockt tausende Besucher an

Die Dillinger Nacht ist ein Magnet. Die Kultur- und Einkaufsnacht lockt am Freitagabend erneut tausende Besucher und Besucherinnen in die Kreisstadt. Trotz schlechter Vorhersagen spielt das Wetter mit. Die Veranstaltung der Wirtschaftsvereinigung und Werbegemeinschaft Dillingen sowie des städtischen Kulturrings und des Vereins Image Plus zählt offensichtlich für die meisten zu einem festen Termin im Kalender. „Ich bin jedes Jahr hier“, sagt etwa Brigitte Gruber. Die Dillingerin möchte an dem Abend Bekannte treffen, etwas Gutes essen und das Kulturprogramm genießen.

Natürlich ist auch Einkaufen in den Läden angesagt. „Ich habe meinen Geldbeutel vergessen“, scherzt der Dillinger Albert Schmidt, der mit seiner Frau Monika unterwegs ist. „Langsam müssen sie die Heizung einschalten“, fügt Schmidt mit einem Lächeln hinzu. Wobei es gar nicht kalt ist. Beim Auftakt des Spektakels hat es noch etwa 15 Grad. WV-Vorsitzender Josef Albert Schmid, der auch Chef des Mörslinger Messebüros JWS ist, spricht gar vom „perfekten Wetter“

OB Frank Kunz: „Dillingen strahlt und zieht an“

Überall in der Stadt ist Musik. In der Kapuzinerstraße heizen die Trommler von Pimento dem Publikum ein. Mathilde Schnalzger und Berta Müller sind aus Zöschingen in die Kreisstadt gekommen. Schnalzger lobt „das besondere Flair“ der Kultur- und Einkaufsnacht. Die beleuchtete Innenstadt und die Musik, das alles sei schon etwas Besonderes.

„Das Event Dillinger Nacht ist für die Geschäfte sehr wichtig“

Viel los ist bei Sport Kraus in der Großen Allee. Georg und Thomas Kraus schenken erneut an einem Stand vor dem Geschäft Getränke aus. Ein Teil des Erlöses geht wiederum an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Geschäftsführer Andreas Kraus betont: „Das Event Dillinger Nacht ist für die Geschäfte sehr wichtig.“ Kunden und Kundinnen kämen aus einem weiteren Umkreis zur Dillinger Nacht, stellt Andreas Kraus fest. „Viele warten auf diesen Termin.“

Oberbürgermeister Frank Kunz freut sich auch im Namen der Organisatorin Caroline Feldengut-Kain über den Erfolg. „Dillingen strahlt und zieht an“, sagt der Rathauschef. Die Dillinger Nacht nimmt unterdessen immer weiter Fahrt auf. Bis 23 Uhr haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet, manche sogar noch länger. Wir halten Sie hier auf unserer Webseite über den Verlauf der Veranstaltung auf dem Laufenden.