Dillinger Orgelsommer: Barocke Spielereien in der Basilika

Der fünfte italienische Organist beim diesjährigen Orgelsommer, Fabio Ciofini, weist eine beeindruckende künstlerische Vita auf. Er gilt als anerkannter Interpret alter und barocker Musik. Davon legte sein Auftritt in der Dillinger Basilika beredtes Zeugnis ab.

Mit einem einfallsreichen Präludium und einer abgerundeten Fuge von Abraham van den Kerckhoven eröffnete Ciofini das Programm. Nach der Renaissance-Preziose erklang das Trio BWV 659 von Johann Sebastian Bach sehr gut untereinander abgestimmt. In diesem Choralvorspiel „Nun komm der Heiden Heiland“ entwickelte Ciofini die Melodie überaus zupackend, die Mittelstimme unterstützte sie aufmunternd, während ein fortlaufendes Bass-Pedal das Ganze getragen umschloss.

Zum ersten Mal hörte das Publikum in der Basilika die „Suite Italiana“ des Amerikaners David Dahl aus dem Jahre 2003. Den Komponisten mit norwegischen Vorfahren kennt Ciofini persönlich, er hat ihn schon in Tacoma besucht. Die Suite orientierte sich an der Klaviermusik des 18. Jahrhunderts und beschreibt Tanzformen und Musikstücke dieser Zeit. Mit fließenden schwungvollen Melodien charakterisiert Dahl eine Toccata, eine Canzone und das chromatische Ricercare. An die Tradition angelehnt erscheint die Pavana, die Gagliarde, klangschön die Pastorale und die Elevatione.

In der Aufführung der Suite konnte Ciofini authentisch nachweisen, wie durch die Mittel der gegenwärtigen Musik der barocke Grundduktus gekonnt nachgeahmt wird. Die musikalische Struktur, die rhythmischen Formen blieben erhalten. Sensibilität erreichte der Organist durch kunstfertige Registrierungen, die die Sandtner-Orgel in bestem Licht leuchten ließen.

Im ausdrucksvollen Choral „Jesu, meine Freude“ von Johann Gottfried Walther, einem Vetter Bachs, konnte Fabio Ciofini den Spannungsbogen über die acht unterschiedlichen Variationen aufrechterhalten. Dies gelang ihm mit variablen Registrierungen, welche die Choralmelodie heraushoben. Ob diese den Diskant überhöhten, den Melodiekomplex in der Mittelstimme trugen oder als Cantus firmus im Pedal auftauchten: Ciofini wusste stets überzeugende Lösungen zu finden. Das Publikum honorierte die Barocktour mit großem Beifall.