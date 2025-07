Dillinger Orgelsommer: Eine musikalische Koryphäe zeigt ihr Können

Für das aktuelle Konzert des Festivals „Dillinger Orgelsommer“ lud Basilika-Organist Axel Flierl einen Gast ein, den er sehr schätzt und der das Festival sehr schätzt. „Giampaolo Di Rosa und ich sind schon seit zwölf Jahren befreundet, er ist schon zum dritten Mal beim Orgelsommer dabei“, sagt Flierl. Di Rosa ist eine wahre musikalische Koryphäe. Er absolvierte seine Musikstudien über ganz Europa verteilt und verfügt über sieben akademische Diplome, darunter ein Doktortitel in Musikanalyse. Er ist nicht nur Pianist, Organist und Cembalist, sondern auch Pädagoge, Forscher und Organologe und hat eine Reihe internationaler Orgelfestivals gegründet und eigene symphonische Orgeln konzipiert.

Der Italiener lebt in Rom, ist aber Titularorganist am Dom zu Villa Real in Portugal. Klaviersonaten von Mozart und Beethoven zählen schon lange zu seinem Konzertrepertoire. In Dillingen präsentierte er zwei davon in einer Bearbeitung für Orgel, die er selbst erstellte. Stadtpfarrer Harald Heinrich zitierte in seiner kurzen Begrüßungsrede Mozart mit den Worten: „Ich kann nicht poetisch schreiben, kann mich nicht mit Pantomime ausdrücken, aber mit Tönen.“

Di Rosas Bearbeitung endet mit einer improvisierten Kadenz

Mozarts Klaviersonate Nummer sieben entstand 1777/78 bei einer Gastspielreise, die ihn über Mannheim nach Paris führte. In dem Werk setzt er sich mit den Vorgaben der Mannheimer Schule auseinander, die gleichermaßen virtuos wie galant klingt. Di Rosas Bearbeitung endet nicht, wie bei Mozart, mit mehreren hintereinander geschalteten Ritardandi, sondern mit einer improvisierten Kadenz. Aber auch diese fügt sich gut in den galanten Charakter der Mannheimer Schule ein.

Icon Vergrößern Giampaolo Di Rosa erhielt bei seinem Auftritt in Dillingen viel Beifall. Foto: Martin Gah Icon Schließen Schließen Giampaolo Di Rosa erhielt bei seinem Auftritt in Dillingen viel Beifall. Foto: Martin Gah

Beethovens Klaviersonate Nummer 17 entstand in den Jahren 1801 und 1802. Diese wird auch Sturm-Sonate genannt, weil sie von Shakespeares Stück „Der Sturm“ inspiriert gewesen sein soll. Der Biograf Anton Schindler, der diese Information überlieferte, gilt allerdings nicht immer als zuverlässig. Dennoch hat der erste Satz durchaus einen stürmischen Charakter, mit Aufwärts-und Abwärtsbewegungen mal in Dreiklängen und mal in chromatischen Wellen. Der zweite Satz (Adagio) beinhaltet Frage-Antwort-Spiele zwischen Diskant und Bass. Die Antworten des Basses sind meist kurz angebunden in Sechzehnteln. Außerdem wechseln sich in diesem Satz einstimmige Passagen und Passagen mit Akkorden ab. Der dritte Satz ist wieder rasant. Laut Beethovens Schüler Carl Czerny wurde er von einem vorbei galoppierenden Pferd inspiriert. In diesem Satz ist die rauschhafte Wiederholung von kurzen musikalischen Gedanken, die die ganze Sonate durchzieht, besonders intensiv zu spüren.

Großer Applaus und Bravorufe in der Dillinger Basilika

Di Rosa erntet verdientermaßen großen Applaus und Bravorufe. Die Zugabe klingt wie eine Fortsetzung von Beethovens drittem Satz, ist aber die C-Dur-Sonate von Alessandro Scarlatti (1660-1725), ein virtuoses Stück, das viele italienische Pianisten gerne als Zugabe spielen.