Dillinger Pflege-Berufsfachschule wird geschlossen

Im Rahmen des derzeit laufenden Schutzschirmverfahrens der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH sieht sich die Geschäftsführung gezwungen, die Berufsfachschule für Pflege am Schulstandort Dillingen zum 31. August 2025 zu schließen. Die Entscheidung sei notwendig geworden, nachdem sich in den vergangenen Tagen die personelle Situation dramatisch verschärft habe, heißt es in einer Pressmitteilung des Dillinger Landratsamts.

Trotz intensiver Bemühungen, den Schulbetrieb am Schulstandort Dillingen aufrechtzuerhalten, hätten unter anderem eine Vielzahl kurzfristiger Eigenkündigungen im Lehrpersonal sowie die fehlende Möglichkeit zur kurzfristigen Nachbesetzung zu einer nicht mehr tragfähigen Unterrichtsversorgung – beginnend zum neuen Schuljahr 2025 – am Schulstandort Dillingen geführt.

Die Geschäftsführer Sonja Greschner und Maximilian Pluta teilen mit: „Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen, wir bedauern die unausweichliche Lage zutiefst. Unser vorrangiges Ziel war es stets, die Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. Leider ist dies am Standort Dillingen unter den aktuellen Bedingungen künftig nicht mehr möglich.“ Der erste Kurs für den Ausbildungszeitraum 2025/2028 werde bereits zentral am Standort Wertingen starten. Ein Teil der Auszubildenden des derzeit zweiten Kurses könne zum neuen Schuljahr am Schulstandort Wertingen übernommen werden.

Weitere betroffene Schülerinnen und Schüler werden derzeit nach Angaben der Geschäftsführung intensiv bei der Suche nach Anschlusslösungen unterstützt – vorrangig mit dem Verbundpartner Donau-Ries Kliniken, die eine Pflegeschule in Donauwörth betreiben. Auch weitere umliegende Pflegschulen seien angeschrieben worden. Ziel sei es, sicherzustellen, dass alle Auszubildenden ihre Ausbildung weiter absolvieren können. Gemeinsam werde mit den Verantwortlichen vor Ort an einer schnellen und bestmöglichen Lösung für alle Betroffenen gearbeitet.

Das neue Schulgebäude in Wertingen soll 168 Azubis aufnehmen können

Die Geschäftsführung plante ohnehin, mit dem neuen Medizinkonzept die Pflegeausbildung am Standort in Wertingen zu bündeln. Im Oktober 2024 begann der Landkreis, unterstützt durch die Stadt Wertingen, mit dem Bau einer neuen Pflegeschule in der Zusamstadt. Der Auftrag der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH bleibe weiterhin, einen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Pflege durch eine langfristig tragfähige Ausbildungsstruktur im Landkreis Dillingen zu gewährleisten. Auch an der Zielrichtung werde konsequent festgehalten: An der Klinik Wertingen soll in einem neuen Schulgebäude ein Kompetenzzentrum für Pflege mit Möglichkeit für bis zu 168 Auszubildende entstehen.

Platz für 168 Auszubildende soll an der Pflegefachschule in Wertingen entstehen. Die Arbeiten am Neubau sollen so schnell wie möglich wiederaufgenommen werden. Foto: Christina Brummer (Archivbild)

Hier soll im Zuge der Generalistik am Krankenhaus Dillingen, Krankenhaus Wertingen und den weiteren stationären und ambulanten Einrichtungen im Landkreis Dillingen und darüber hinaus die Ausbildung in Theorie und Praxis unter modernsten Bedingungen angeboten und durchgeführt werden.

Die Bauarbeiten in Wertingen sollen so bald wie möglich wiederaufgenommen werden

Nach der Insolvenz der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen ist der Bau der neuen Pflegeschule in Wertingen ins Stocken geraten. Derzeit werden laut Pressemitteilung die insolvenzrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, damit die Arbeiten zum Neubau der Berufsfachschule für Pflege so bald wie möglich wiederaufgenommen werden können. (AZ)