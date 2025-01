Dillinger Polizei erlebt an Silvester „turbulente Nachtschicht“

Für die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Dillingen war der Start ins neue Jahr wenig beschaulich. „Wir hatten an Silvester eine turbulente Nachtschicht“, sagt Polizeihauptkommissar Robert Spengler am Mittwochvormittag auf Anfrage unserer Redaktion. Kollegen und Kolleginnen der Nachtschicht waren zu diesem Zeitpunkt teilweise immer noch im Dienst, um die Fälle aufzuarbeiten. Hier eine Auswahl.

Ein 50-Jähriger hat in der Nacht zum neuen Jahr schwere Verletzungen erlitten. Der Autofahrer hatte mit seinem Wagen gegen 3.50 Uhr bei einem Wendemanöver im Syrgensteinring in Syrgenstein ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der 50-Jährige musste sich deshalb Blut zur Feststellung des genauen Alkoholwerts nehmen lassen. Zudem beleidigte und bedrohte der Mann einen Polizeibeamten.

Die Autofahrerin hatte laut Test 1,1 Promille Alkohol im Blut

Als sich der 50-Jährige gegen 5.45 Uhr nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zu Fuß in Richtung Wohnadresse aufmachte, wurde er auf der Kreisstraße zwischen Dillingen und Steinheim frontal von dem Auto einer 44-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass auch die Frau betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der schwer verletzte Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion hatte es in der Silvesternacht auch mit der illegalen Abgabe von Schüssen zu tun. Gegen 1.10 Uhr wurde ein 25-Jähriger in Dillingen beobachtet, wie er ohne erforderliche Erlaubnis an einer Bushaltestelle in der Lauinger Straße mehrfach in die Luft schoss. Die Polizeibeamten stellten die Waffe sicher. Gegen den Schützen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz erstellt. Anders erging es einem 19-Jährigen, der gegen 23.25 Uhr in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben hatte. Da er weder eine Schießerlaubnis noch einen notwendigen „Kleinen Waffenschein“ vorweisen konnte, muss er sich für eine Straftat nach dem Waffengesetz verantworten. Auch bei ihm stellte die Polizei die Waffe samt Munition sicher.

In Höchstädt schlagen zwei Männer aufeinander ein

Mehrere Personen gerieten gegen 0.30 Uhr wegen einer brennenden Feuerwerksbatterie in der Herzogin-Anna-Straße in Höchstädt aneinander. Im Laufe des Streits schlugen laut Polizeibericht ein 49-Jähriger und ein 45-Jähriger aufeinander ein. Insgesamt erlitten zwei Personen aus der Gruppe leicht Verletzungen.

In Steinheim geriet ein Altkleidercontainer in der Silvesternacht in Brand, die Feuerwehr rückte aus. Polizeihauptkommissar Spenger erläutert, dass es noch nicht geklärt sei, ob der Container durch einen Feuerwerkskörper in Brand gesetzt wurde. (mit AZ)