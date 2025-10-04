Dillinger Polizei ermittelt: Warenbetrug um hochwertige Küchenmaschine

Ein 23-jähriger Geschädigter hat am Freitag Anzeige wegen Betrugs erstattet. Darüber informiert die Polizei. Die 24-jährige Lebensgefährtin des Geschädigten wurde am Mittwoch auf Kleinanzeigen auf ein Inserat für eine hochpreisige Küchenmaschine aufmerksam, die dort für 650 Euro angeboten wurde. Man einigte sich auf 660,49 Euro inklusive Versand. Daraufhin überwies der 23-Jährige den Betrag per PayPal an den bislang unbekannten Verkäufer.

Kontowarnung aufgrund potenzieller betrügerischer Aktivitäten

Wenig später erging durch Kleinanzeigen eine Kontowarnung aufgrund potenzieller betrügerischer Aktivitäten für den Account des vermeintlichen Verkäufers, der inzwischen nicht mehr aktiv ist. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Warenbetrugs. (AZ)