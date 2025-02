Wer hat die Fensterscheibe an Kindergarten in Lauingen beschädigt?

Mitarbeiter im Kindergarten in der Bahnhofstraße in Lauingen haben am Dienstag festgestellt, dass eine Fensterscheibe mutwillig beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)