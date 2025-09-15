B16-Schütze: Dillinger Polizei verhaftet tatverdächtigen 21-Jährigen

Ein 21-jähriger Mann gab nach Angaben der Polizei von einer Brücke Schüsse auf ein fahrendes Auto auf der B16 bei Dillingen ab. Gegen 22 Uhr soll der Mann mit einem Luftgewehr auf das Auto einer 26-Jährigen geschossen haben. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte eine Streife in einem Feld in der Nähe des Dillinger Stadtteils Hausen eine männliche Person fest.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei dem Mann ein Luftgewehr. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich laut Pressemitteilung ein Zusammenhang mit den Schüssen auf das Auto der 26-Jährigen. Den Ermittlern wurden mindestens vier weitere Fälle am Dienstag vergangener Woche sowie am darauffolgenden Mittwoch in der Nähe der Unterführung auf der B16 bekannt, heißt es weiter. Aus diesem Grund nahmen die Beamten den 21-Jährigen vorläufig fest.

Schüsse aus Luftgewehr in Dillingen: 21-Jähriger festgenommen und Haftbefehl erlassen

Einsatzkräfte durchsuchten außerdem die Wohnung des Mannes. Die Ermittlung des Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es wurden keine Personen verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 21-Jährige am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung und setzte diesen in Verzug.

Ermittlungen der Dillinger Kriminalpolizei laufen

Der 21-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Zeugen, insbesondere weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)