Dillinger Sailer-Gymnasiasten besuchen den Lernort Buttenwiesen

Im Rahmen des Geschichtsunterrichts besuchten drei 11. Klassen des Johann- Michael-Sailer-Gymnasiums Dillingen den Lernort Buttenwiesen. Thematisch zum Lehrplan passend, standen die Themenbereiche „Migration“ und „Erinnerungskultur“ im Mittelpunkt.

Vier Lernstationen zeigen das jüdische Leben

Nach der Grundlagenführung konnten sich die Schülerinnen und Schüler an vier Lernstationen mit dem jüdischen Leben in Buttenwiesen – analog und digital – sowie der NS-Vergangenheit unter dem Blickwinkel Verdrängung und Erinnerung auseinandersetzen.

Gestaltet wurde der Studientag von den Referenten des Lernorts Buttenwiesen Bettina Hof, Gemeindearchivar Johannes Mordstein, Markus Komposch sowie Bernhard Hof, dem Beauftragten der Gemeinde für jüdisches Leben und Erinnerungskultur, der unterstützt von Stephan Bachter, Geschichtslehrkraft am Sailer-Gymnasium, für die Gesamtkoordination am Lernort verantwortlich war.

Studientag soll dauerhaft am Sailer etabliert werden

Der Studientag in Buttenwiesen ist sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch den begleitenden Lehrkräften auf eine sehr erfreuliche Resonanz gestoßen und war so erfolgreich, dass er in das Konzept des Sailergymnasiums zur Demokratieerziehung und Antisemitismusprävention dauerhaft integriert werden soll. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!