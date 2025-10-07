Dillinger Stadtrat beschließt Stellplatz- und Spielplatz-Satzung

Der Dillinger Stadtrat hat in seiner Sitzung am Montagabend noch einmal die neue Stellplatzsatzung beschlossen. Sie wurde nach jüngsten Änderungen in der Bayerischen Bauordnung geringfügig ergänzt. So fallen der Ausbau von Dachgeschossen und die Aufstockung von Wohngebäuden nicht in den Anwendungsbereich der Stellplatzsatzung. Die Stadt Dillingen sieht vor, dass pro Wohneinheit zwei Stellplätze geschaffen werden sollen. Wenn dies bei einzelnen Vorhaben nicht möglich ist, gibt es die Möglichkeit der Ablöse. Investoren zahlen dann in den Stadtteilen 1000 Euro pro nicht ausgewiesenem Stellplatz, in der Kernstadt sind es 2000 Euro.

Simon Diedl von der Stadtverwaltung und Oberbürgermeister Frank Kunz wiesen darauf hin, dass dies geringe Summen seien. Man wolle durch die Stellplatzsatzung den Bau von Wohnungen nicht verhindern. Stadtrat Michael Kreuzer (Umland) hätte sich ein differenzierteres Vorgehen gewünscht. Wer eine 50 Quadratmeter große Wohnung schaffe, müsse jetzt ebenso viele Stellplätze ausweisen wie ein Bauherr eines 100 Quadratmeter großen Objekts. Kunz und Günter Schwertberger (CSU) sagten, dass Kreuzer der Stellplatzsatzung in diesem Punkt bereits im Sommer zugestimmt habe.

Dillingen will „keine Investoren vertreiben“

Der Oberbürgermeister erläuterte, dass die Ablöse für einen Stellplatz in Dillingen einen Bruchteil dessen ausmache, was in anderen Kommunen verlangt werde. Dort zahlten Investoren mancherorts 5000 bis 10.000 Euro Ablöse. Schwertberger sagte: „Wir wollen keine Investoren vertreiben.“ Der Rat beschloss die ergänzte Satzung einstimmig.

Spielplatzsatzung Ebenso einmütig beschloss das Gremium eine Spielplatzsatzung. Sie sieht vor, dass Investoren bei Gebäuden mit mehr als fünf Wohneinheiten einen Spielplatz schaffen – und zwar in einer Größe von 1,5 Quadratmeter je 25 Quadratmeter Wohnfläche. Auch hier hat der Stadtrat eine Ablösemöglichkeit eingeräumt. Bei Häusern bis zu neun Wohneinheiten etwa werden 3000 Euro fällig. Bei Gebäuden ab zehn Wohnungen sind es 5000 Euro.

Die Stadt Dillingen bleibt bei einer maximalen Förderung von 70.000 Euro

Städtebauförderung Ein weiteres Thema war die Vergabe der Fördermittel im Rahmen der Städtebauförderung. Der Stadtrat hatte bisher eine maximale Förderung von 175.000 Euro pro privater Baumaßnahme festgelegt. Dabei trug Dillingen einen Anteil von 40 Prozent, also maximal 70.000 Euro. 60 Prozent der Förderung kamen von Bund und Land. Inzwischen gibt es Sonderprogramme, bei denen sich der Anteil von Bund und Land auf 80 Prozent erhöht. Der Stadtrat beschloss einstimmig, seinen maximalen Anteil auf 70.000 Euro festzuschreiben. Bei Sonderprogrammen können so, wie Stadtkämmerer Michael Bregel erläuterte, Projekte von 350.000 Euro gefördert werden.